Netflix et prince Harry: qui est cette sauveteuse ukrainienne libérée par Moscou?

Yuliia Paievska a été récemment libérée par la Russie, après des mois de détention. Très active dans des zones de conflit, cette ambulancière ukrainienne est connue dans le monde entier. Voici pourquoi.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Dario Bulleri Suivez-moi

Après des mois de captivité en Russie, l'ambulancière ukrainienne Yuliia Paievska a été libérée la semaine dernière. C'est le président ukrainien en personne, Volodymyr Zelensky, qui l'a annoncé.

«Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont œuvré pour ce résultat»

Paievska s'est également exprimée dans un message vidéo dimanche et a remercié Zelensky. «J'ai toujours cru qu'il en serait ainsi», a-t-elle déclaré. Elle a en outre donné l'espoir aux autres détenus qu'ils pourraient ,eux aussi, être libérés un jour.

La libération de Paievska n'a pas seulement fait les gros titres en Ukraine, mais dans le monde entier. En effet, elle avait transmis des aperçus rares de la guerre en Ukraine, notamment grâce à Netflix et au prince britannique Harry.

Des années d'aide sur le front

Yuliia Paievska s'est fait connaître en Ukraine il y a plusieurs années déjà lors des conflits avec la Russie. En 2013, elle a apporté son aide en tant que bénévole lors des manifestations de l'Euromaïdan. Elle s'est ensuite rendue dans le Donbass où des conflits avaient éclaté entre les séparatistes et l'armée ukrainienne.

Yuliia Paievska a travaillé pendant des années dans des zones de conflit. image: keystone

Sur place, Paievska a créé son propre groupe d'infirmiers, baptisé «Les anges de Taira». Taira fait référence à son pseudonyme dans le jeu informatique World of Warcraft, auquel elle aimait jouer. Paievska a ainsi formé d'autres secouristes et enseigné au personnel médical le comportement à adopter sur le front. En 2019, elle et son groupe se sont rendus à Marioupol où ils ont poursuivi leur travail.

Des images de guerre rares grâce au prince Harry

Pour son engagement sur le front, Yuliia Paievska a également été reconnue au niveau international. Elle a ainsi été invitée aux Invictus Games, un événement sportif organisé par la Royal Foundation britannique, au cours duquel des vétérans de guerre de différents pays s'affrontent dans divers sports. Paievska s'est rendue sur place pour participer à des compétitions de tir à l'arc et de natation, ce qui lui a permis d'entrer en contact avec le prince britannique Harry.

Paievska a notamment participé à l'épreuve de natation des Invictus Games. image: keystone

Celui-ci s'est également montré impressionné par l'histoire de Paievska et lui a demandé de faire partie d'un documentaire vidéo qui devait être diffusé sur Netflix. L'ambulancière a accepté et a ainsi reçu une petite caméra. Elle devait l'utiliser pour filmer son travail. Cela s'est passé en 2021, donc avant la guerre d'agression russe.

Paievska avec sa caméra sur la tête. image: keystone

Lorsque les troupes russes ont envahi le pays en février 2022, Paievska a pu continuer à filmer grâce à sa petite caméra. Elle a donc continué à enregistrer des images alors que de nombreux journalistes avaient déjà quitté la zone de guerre. Au total, elle a recueilli 256 gigaoctets de matériel vidéo montrant la souffrance à Marioupol où les soldats se sont livrés à des combats sanglants pendant des semaines. On peut également voir comment l'ambulancière tente d'aider les soldats, parfois en vain.

Elle a finalement remis la puce contenant les enregistrements à une équipe de journalistes de l'Associated Press. Ceux-ci l'ont fait sortir clandestinement du pays dans un tampon afin d'éviter qu'elle ne soit trouvée par des soldats russes. La puce a ainsi pu être transportée à l'étranger, permettant la diffusion au public d'images rares prises au cœur de la guerre. Entre autres, des images de l'attaque aérienne russe sur une maternité de Marioupol qui a fait la une des journaux du monde entier.

Des images de Paievska montrent des soldats blessés. image: keystone

Aide des deux côtés

«Taira» a également fait sensation parce que les enregistrements montrent qu'elle n'a pas seulement aidé les Ukrainiens. On la voit régulièrement s'inquiéter pour les soldats russes. Dans un clip, on la voit s'adresser à un soldat ukrainien alors que celui-ci insulte un Russe blessé. «Allez-vous soigner les Russes?», lui demande donc une femme. «Ils ne sont pas gentils avec nous», répond Paievska, «mais je ne peux pas faire autrement. Ce sont des prisonniers de guerre».

«Taira» a soigné non seulement des Ukrainiens, mais aussi des Russes image: keystone

Dans un autre enregistrement, on peut entendre que même les Russes étaient étonnés du comportement de l'ambulancière. «Tu t'occupes de moi?», lui dit un soldat russe alors que celui-ci doit être soigné pour une blessure. Sa réponse: «Nous traitons tout le monde de la même manière».

Arrestation, accusations et libération

Le 16 mars, Yuliia Paievska et son chauffeur ont été arrêtés par des soldats russes. Le motif invoqué était un lien présumé avec le bataillon Azov, qui joue un rôle important dans la prétendue «dénazification» de l'Ukraine par la Russie.

Paievska et son chauffeur Serhiy ont été arrêtés. image: keystone

L'Associated Press a enquêté sur ces allégations, mais n'a pu établir aucun lien entre Paievska et Azov. L'hôpital militaire où elle travaillait était certes gardé par des soldats de ce régiment controversé, mais pas contrôlé par lui.

Mi-juin, Paievska a finalement été libérée. Elle est de retour chez elle. Le contexte de sa libération n'est pas clair. Tant l'Ukraine que la Russie n'ont pas donné de détails. Cela a suscité des critiques en Russie. Irina Kuksenkova, une journaliste et correspondante de guerre, a parlé d'un «plan sordide». On spécule que les troupes tchétchènes auraient accepté de faire un échange avec le fils d'un ami du dirigeant Ramzan Kadyrov qui a été arrêté.

Sources