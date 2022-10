keystone

Ces cartes laissées visibles sur une vidéo montrent le recul russe en Ukraine

La contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays a nettement progressé ces derniers jours. Moscou a laissé visible sur une vidéo, en arrière-plan, des cartes montrant le retrait de troupes russes.

Les forces russes qui occupent la région de Kherson, située dans le sud de l'Ukraine, ont apparemment subi de lourdes pertes territoriales ces derniers jours. C'est ce qui ressort de cartes laissées visibles sur une vidéo par le ministère de la Défense à Moscou, mardi.

Ces cartes, présentées lors du briefing militaire quotidien de l'Etat-major de Poutine, montrent que les forces russes ne contrôlent plus le village de Doudtchany sur la rive ouest du Dniepr.

Image: Ministère russe de la Défense

Selon le journal ukrainien Pravda, ces cartes sont visibles sur des écrans situés derrière le porte-parole de l'armée russe, Igor Konachenkov. A l'analyse, elles indiquent que les troupes russes auraient été repoussées de près de 30 kilomètres.

Moscou a-t-elle volontairement laissé ces cartes visibles en arrière-plan? t-online / screenshot

Une carte similaire, réalisée par le centre de réflexion américain Institute for the study of war (ISW), montre la même chose: au cours des cinq derniers jours, les forces ukrainiennes ont libéré plus de 1000 kilomètres carrés de territoire occupé dans le sud de l'Ukraine, estime l'ISW.

Dans le nord-est également

Dans la région nord-est de Kharkiv, des cartes du ministère de la Défense montrent que les forces russes ont quitté leurs positions sur la rive ouest du fleuve Oskil. Une contre-offensive de l'armée ukrainienne y a eu lieu. Selon les cartes, les troupes russes y contrôlent encore une petite zone au nord-est.

La veille, le ministère de la Défense avait pourtant déclaré que la Russie contrôlait l'ensemble du territoire de la région de Kharkiv, à l'est du fleuve Oskil. Cela pourrait signifier que l'Ukraine a désormais libéré les deux tiers des territoires occupés par la Russie dans cette zone.

L'armée russe n'a pas encore annoncé de retrait et ne s'est pas exprimée sur le retrait visible sur les cartes. Le 11 septembre déjà, des images de cartes militaires avaient confirmé l'ampleur du retrait russe dans la région de Kharkiv lors d'un briefing de l'armée russe.

Des généraux russes virés

Selon le président Volodymyr Zelensky, l'armée ukrainienne réalise des progrès significatifs et rapides dans le sud et l'est du pays. Des dizaines de colonies y ont été reconquises, a déclaré Zelensky dans son message vidéo nocturne. Des localités dans les régions de Kherson, Kharkiv, Louhansk et Donetsk sont repassées sous contrôle ukrainien.

L'Institute for the study of war rapporte, en se référant au journal russe RBK, que le lieutenant-général Roman Berdnikov a remplacé l'ancien commandant du district militaire occidental, le colonel-général Alexander Zhuravlev. Ces unités auraient été en grande partie déployées ces derniers mois dans le nord-est de la région de Kharkiv, mais apparemment sans commandant. Zhuravlev n'aurait plus été vu depuis un certain temps.

(AFP/t-online)