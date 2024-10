Vidéo: watson

Des drones russes traquent des civils en Ukraine

Dans la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, des drones russes cibleraient des civils. C'est ce que rapporte le Kiev Independent.

Ce sont des crimes de guerre que rapporte le journal Kiev Independent qui va même jusqu'à parler de «safari humain. Des drones kamikazes équipés d'engins explosifs seraient utilisés pour terroriser la population. Plusieurs personnes ont été tuées et blessées lors de ces attaques.

Des vidéos diffusées sur des chaînes Telegram pro-russes montrent des drones dits FPV chassant des civils. FPV signifie «vue à la première personne». Une caméra spéciale et un système de transmission permettent aux pilotes de contrôler l'engin aérien à distance, comme s'ils étaient assis dans un cockpit. Selon le Kiev Independent, ce sont les habitants effrayés de Kherson eux-mêmes qui qualifieraient ces attaques de «safari humain».

Une ville en état d'urgence

Kherson est un théâtre contesté de l'invasion russe en Ukraine. La ville fut sous occupation russe pendant plusieurs mois. Sur les 290 000 personnes qui y vivaient autrefois, environ 30 000 à 40 000 habitants vivent toujours dans la ville, soumise à un couvre-feu nocturne.

Selon un reportage du journaliste Caolan Robertson, qui a récemment publié un documentaire d'une demi-heure sur la ville, les habitants de Kherson se cacheraient autant que possible sous les arbres pour éviter les attaques de drones. Ceux-ci offrent aux personnes un certain niveau de protection, car les cibles ne sont plus clairement visibles pour les pilotes. Pour le moment, on ignore encore comment les habitants de Kherson se protégeront des attaques en hiver, lorsque les arbres perdront leurs feuilles.