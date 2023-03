Vidéo: watson

Poutine ou l'Europe? La tension monte en Géorgie

Autrefois, dans l'Union soviétique, la Géorgie veut désormais faire partie de l'Union européenne (UE). Mais c'est sans compter sur le parti politique au pouvoir qui compte bien renverser la tendance.

Yasmin Müller Suivez-moi

Les Géorgiens sont descendus par milliers dans les rues ces derniers jours: «Pas de dictature russe!» ont-ils scandé. Même la présidente a donné son soutien à la foule alors que les manifestants étaient dispersés par des canons à eau.

Que se passe-t-il dans cet État de 3,7 millions d'habitants?

La loi sur les «agents étrangers»

Le projet de loi qui suscite tant d'inquiétudes dans cet Etat d'Europe de l'Est stipule que les organisations financées à plus de 20% par des fonds provenant de l'étranger doivent être enregistrées en tant qu'«agents étrangers». Dans le cas contraire, elles s'exposent à des sanctions. Le gouvernement estime que cette loi devrait créer de la transparence.

Les délibérations sur la loi otn fait des vagues depuis plusieurs jours. Ainsi, un député du groupe gouvernemental aurait frappé un membre de l'opposition au visage lors d'une bousculade pendant le débat, écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Les organisations qui s'engagent pour une orientation du pays vers l'ouest ou la lutte contre la corruption seraient les premières concernées par la loi; celles qui œuvrent par exemple pour les familles socialement défavorisées seraient également touchées. Le Parlement a adopté le projet de loi en première lecture mardi. Le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili s'est félicité:

«L'avenir de notre pays n'appartient plus aux agents et aux serviteurs d'autres pays. Il appartient aux patriotes»

Ce n'est pas la première attaque contre les opposants au gouvernement au cours des derniers jours. En effet, des affiches diffamant des activistes connus de la société civile en les qualifiant «d'espions qui calomnient l'Eglise» sont apparues de plus en plus souvent à Tbilissi, la capitale.

Tout cela rappelle une loi votée en Russie en 2012. Par la suite, les médias et les organisations critiques envers le gouvernement en particulier ont été systématiquement déclarés «agents de l'étranger» et ainsi harcelés, réprimés ou contraints de fuir à l'étranger.

Jeudi matin, le parti au pouvoir a annoncé retirer son projet de loi. Mais le débat n'est pas terminé. Malgré le retrait, l'opposition a appelé à de nouvelles manifestations ce jeudi soir. De son côté, le parti majoritaire a indiqué ne pas fermer la porte à un retour du texte au parlement dans le futur.

Des manifestations massives

Alors que les parlementaires débattaient encore, des citoyens se sont rassemblés devant le bâtiment du Parlement à Tbilissi, brandissant des drapeaux de l'UE, de la Géorgie et de l'Ukraine. Et ils scandaient:

«Pas de loi russe!»

«Pas de dictature russe!»

Manifestants devant le Parlement, le 8 mars 2023. image: keystone

Des policiers interviennent avec des canons à eau contre des manifestants brandissant des drapeaux de l'UE. image: keystone

Mardi, les manifestations se sont majoritairement déroulées dans le calme. La police a néanmoins tenté de disperser la foule avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporte les propos d'un témoin oculaire qui évoque plusieurs vagues d'attaques des forces de l'ordre contre les manifestants, «jusqu'à ce que finalement, bien après minuit, il n'y ait plus de manifestants sur le boulevard.»

Vers 23 heures mardi, les manifestants auraient tenté de pénétrer dans le bâtiment du Parlement. Ils ont réussi à abattre la clôture, comme l'a annoncé l'agence biélorusse proche de l'Etat Nexta. Des cocktails Molotov auraient également été lancés contre la police.

Des manifestants franchissent la clôture devant le bâtiment du Parlement, le 7 mars 2023. image: keystone

Sur les réseaux sociaux, les protestations actuelles en Géorgie sont comparées à l'Euromaïdan en Ukraine au tournant de l'année 2013-2014. A l'époque, les Ukrainiens avaient exigé la destitution du président, Viktor Ianoukovytch, ainsi que des élections présidentielles anticipées. En outre, ils avaient exigé la signature de l'accord d'association avec l'UE. Celui-ci régit des objectifs de politique nationale et de politique sociale tels que des mesures visant à endiguer la corruption ou à protéger l'environnement.

Lors des manifestations de l'Euromaïdan, le gouvernement russe a propagé la vision selon laquelle le mouvement de l'Euromaïdan était un renversement «financé et orchestré» par l'Occident, et en particulier par les Etats-Unis. Les politiciens, les médias et les blogueurs prorusses promeuvent à nouveau ce récit en parlant des manifestations en Géorgie.

L'adhésion à l'UE et le Rêve géorgien

Il est clair que ce projet de loi, pour le moment mis de côté, menace le processus de rapprochement de la Géorgie avec l'UE et l'OTAN. Pour rappel, la Géorgie avait déposé une demande d'adhésion à l'UE quelques jours seulement après l'attaque russe contre l'Ukraine. Le statut de candidat officiel a toutefois été refusé, car l'UE exige qu'une série de réformes soit menée dans le pays, entrainant des protestations de grande ampleur.

L'adhésion à l'UE – et à l'OTAN – est inscrite dans la constitution géorgienne. Selon les sondages d'opinion, au moins 80% de la population soutient ces projets, mais plusieurs mesures récemment prises par le gouvernement ont alimenté la crainte que le pays ne se tourne non pas vers l'Occident, mais vers la Russie.

Car c'est justement le parti au pouvoir, le «Rêve géorgien», qui attise les ressentiments anti-occidentaux. A la fin de l'année dernière, certains députés du Rêve géorgien ont fondé un nouveau parti: la Force du peuple. Leur programme est ouvertement hostile aux Etats-Unis et à l'UE. Ce sont eux qui ont présenté en février le projet de loi controversé sur les «agents de l'étranger».

Dans un communiqué, l'ambassade américaine en Géorgie a parlé d'un «jour sombre pour la démocratie géorgienne». Et, selon le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, «cette loi n'est pas compatible avec les valeurs et les normes de l'UE». Le retrait du texte a donc été largement salué par les ambassades occidentales.

Un manifestant drapé du drapeau géorgien fait face à la police, le 7 mars 2023. image: keystone

Un policier contre une manifestante, le 8 mars 2023. image: keystone

Veto de la présidente

Alors que la police géorgienne réprimait les manifestants, la présidente Salomé Zourabichvili s'est adressée directement aux manifestants depuis New York, où elle était en visite officielle. Elle a annoncé, entre autres, qu'elle opposerait son veto au texte de loi.

«Je suis à vos côtés parce que vous représentez aujourd'hui la Géorgie libre»

Salomé Zourabichvili, présidente géorgienne. image: keystone

Un signe de plus que les chemins de la présidente et du parti au pouvoir sont en train de se séparer. Salomé Zourabichvili est certes indépendante, mais elle est soutenue par le Rêve géorgien. Or, depuis le début de la guerre d'agression en Ukraine, cette dernière semble se positionner toujours plus contre la Russie et en faveur à l'Occident.

Dans son discours, elle s'est également positionnée clairement par rapport à la loi qui bouleverse tant son pays: