Les ressortissants hors UE peuvent donner leur avis sur les futurs billets de la monnaie eurpéenne. Image: montage watson

Les billets en Euros vont changer et les Suisses peuvent voter

La Banque centrale européenne compte changer le design de ses billets. 10 propositions sont soumises au vote et les Suisses peuvent également se prononcer.

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Les billets en euros vont changer de visage, comme on vous en parlait en 2023. A l'époque, sept thèmes étaient à départager, aujourd’hui, il en reste deux: «Culture européenne» et «Fleuves et oiseaux». La Banque centrale européenne (BCE) a donc dévoilé dix propositions de design pour ces deux thématiques et invite les citoyens européens (et suisses) à donner leur avis dans le cadre d'une consultation publique ouverte jusqu'au 21 septembre.

Le vote permettra d'aider à choisir l'apparence des prochains billets, même si la décision finale reviendra au Conseil des gouverneurs de la BCE, attendu d'ici à la fin de l'année 2026. Les nouveaux billets ne devraient toutefois pas entrer en circulation avant plusieurs années.

Deux thèmes en compétition

Les dix propositions se répartissent en deux grandes catégories:

Le premier thème, «Culture européenne», met à l'honneur des personnalités qui ont marqué l'histoire du continent. On y retrouve notamment Ludwig van Beethoven, Marie Curie ou encore Léonard de Vinci. Au verso, les billets illustrent différentes scènes culturelles, comme des artistes de rue ou des fêtes populaires. Le second thème, «Fleuves et oiseaux», célèbre la biodiversité européenne. Des espèces comme le martin-pêcheur ou la cigogne blanche y figurent, tandis que le verso représente des institutions européennes telles que le Parlement européen, la Commission européenne ou la BCE.

Image: montage watson / BCE

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Quelle série préférez-vous et voulez-vous avoir dans la poche? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ils sont tous dégueux. Voter Au total, 24 personnes ont participé à ce sondage.

Des billets d'Euros plus sûrs et plus durables

La refonte des billets, lancée par la BCE fin 2021, vise avant tout à renforcer leur sécurité face à la contrefaçon. «Grâce à des dispositifs de sécurité améliorés et innovants, nous voulons toujours garder une longueur d'avance sur les faussaires», a souligné le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, à l'agence de presse allemande.

La future série devra également être plus résistante, afin de limiter son impact environnemental en restant plus longtemps en circulation. La BCE souhaite aussi améliorer la lisibilité des billets pour les personnes malvoyantes.

Les premiers billets en euros ont été mis en circulation en 2002. La série actuelle, entièrement renouvelée depuis 2019, représente des ponts, fenêtres et portails imaginaires, un choix destiné à symboliser l'Europe sans privilégier un pays ou un monument en particulier. (hun)