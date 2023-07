Image: www.imago-images.de

Les Euros vont changer de design et les Suisses peuvent donner leur avis

L'Euro, dont le premier billet a été émis en 2002, va faire sa mue. La Banque centrale européenne a ouvert un vote pour choisir les thèmes qui figureront sur les futurs billets.

Plus de «Economie»

De 5 à 200 euros, six billets vont être recréés. Surtout pour des soucis de sécurité, afin d’empêcher les contrefaçons et l'émission de fausse monnaie. Mais au-delà de ce besoin, la Banque centrale européenne (BCE) a comme objectif de rendre «la population fière» de ses billets. Ainsi, les thèmes de la nouvelle série de coupures sont en consultation et un vote est ouvert depuis le 10 juillet jusqu'au 31 août sur le site de la BCE.

«Vingt ans après leur mise en circulation initiale, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque, afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s’en sentir plus proches» Christine Lagarde, présidente de la BCE

Pour ces six billets, sept thèmes ont été imaginés par un groupe de travail d'expert d'indépendants, leur mission majeure était que «les Européens de tous les âges et de tous les horizons puissent plus facilement s’identifier» à leur monnaie grâce aux thématiques développées sur ses billets.

«Les oiseaux: libres, résilients et inspirants»

Ce thème est tiré de l’un des plus anciens textes juridiques du droit européen en matière d’environnement, la directive de l’UE sur les oiseaux, qui protège l’ensemble des cinq cents espèces d’oiseaux sauvages de l’UE.

«La culture européenne»

Ce thème est une mosaïque riche et diversifiée d’expressions culturelles et créatives, un héritage qui se transmet de génération en génération d’Européens. La culture européenne contribue à la cohésion et au bien-être de nos sociétés.

«Le reflet des valeurs européennes dans la nature»

Ce thème représente les six valeurs de l’UE définies dans le traité de Lisbonne: respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit et respect des droits humains. Il évoque également notre relation avec la nature et l’environnement, et le respect que nous leur portons.

«Le futur vous appartient»

Ce thème se concentre sur les Européens et leur capacité à façonner l’avenir de l’Europe avec leurs idées et leur vision. Il rend hommage à tous les Européens, ainsi qu’à leurs compétences et à leurs idées, dans des domaines aussi variés que la science, les technologies ou l’art.

«Mains: construire l’Europe ensemble»

Ce thème s’inspire de la devise de l’UE: «Unis dans la diversité», et représente tous les individus qui ont contribué à la construction de l’Europe ou qui y contribuent encore aujourd’hui. Il symbolisera les six valeurs de l’UE (respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit et respect des droits humains) sous la forme de mains.

«Notre Europe et nous-mêmes»

Ce thème honore les vies individuelles et collectives des habitants de l’Europe autour de six actions: être, faire, penser, aimer, communiquer et vivre.

«Fleuves: les rivières de la vie en Europe»

Ce thème s’inspire des paysages européens et combine les merveilles de la nature en Europe avec les thèmes plus larges d’interconnexion et de durabilité.

Les premiers billets entre 2028 et 2030

Début 2024, un ou deux thèmes seront choisis parmi ces sept, puis un concours de graphisme sera lancé en 2025 pour imaginer les visuels définitifs de la série de billets. En 2026, un choix définitif sera fait. L'émission de cette série devrait commencer en 2028 au plus tôt.

Pour voter, cliquez sur ce lien 👈

Comment voter pour le nouveau design

Si on peut espérer que le graphiste retenu pour les futurs billets sera plus doué que celui qui a fait ce site, le site pour voter a le mérite de la simplicité pour l'utilisateur.

Pour chaque thème, vous avez un descriptif et des idées quant aux premières pistes graphiques en découlant: là, vous sélectionnez votre réponse de «Je l'aime beaucoup» à «Je ne l'aime pas du tout».

Puis, la page suivante vous demande ce que vous aimez ou n'aimez pas dans le thème en question. A noter que les réponses sont les mêmes pour chaque thème.

Simple et efficace.



Pour voter, cliquez sur ce lien 👈