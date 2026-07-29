beau temps26°
DE | FR
burger
International
Union Européenne

L'UE a un projet très radical contre les excès de vitesse

L&#039;UE a un projet très radical contre les excès de vitesse
A l'avenir, un satellite pourrait capter la vitesse d'un véhicule et réduire son allure.Image: canva

L'UE prévoit une initiative radicale pour les excès de vitesse

L’Union européenne veut rendre les excès de vitesse impossibles. Une technologie pourrait réduire automatiquement la puissance du moteur lorsqu’un véhicule dépasse la vitesse autorisée. L’objectif est d’éliminer les accidents mortels. Des critiques mettent toutefois en garde contre de possibles défaillances.
29.07.2026, 09:2029.07.2026, 10:44
Markus Abrahamczyk / t-online
Un article de
t-online

Les automobilistes qui rouleront trop vite pourraient bientôt perdre le contrôle de leur accélérateur. La Commission européenne étudie l’instauration d’une obligation pour les voitures neuves à partir de 2030. Une nouvelle technologie permettrait de localiser le véhicule par satellite et de réduire automatiquement la puissance du moteur lorsque la vitesse autorisée est dépassée. Des discussions sont déjà en cours avec les constructeurs.

Objectif: plus aucun mort sur les routes d’ici à 2050

Ces projets s’inscrivent dans le programme européen «Vision Zero». D’ici à 2050, plus personne ne devrait perdre la vie sur les routes européennes dans un accident. C’est pourquoi un nombre croissant de dispositifs électroniques, tels que le freinage d’urgence automatique et l’assistant de maintien dans la voie, sont déjà obligatoires. Un système de freinage automatique lié à la vitesse constituerait une nouvelle étape.

Le conducteur ne serait toutefois pas totalement privé de sa liberté d’action. Selon les projets à l’étude, il pourrait dépasser temporairement la vitesse autorisée pour effectuer un dépassement ou éviter un danger.

Un policier suisse rappelle une règle méconnue sur l'autoroute

Les critiques mettent en garde contre des erreurs

Des experts doutent que cette technologie puisse fonctionner sans faille. Ils rappellent que le système d’assistance intelligente à la vitesse (ISA), obligatoire sur toutes les voitures neuves vendues dans l’Union européenne depuis juillet 2024, se contente d’émettre un avertissement sonore et interprète fréquemment de manière erronée les panneaux de signalisation.

Selon ces spécialistes, associer cette faiblesse à un système de limitation automatique de la vitesse pourrait s’avérer dangereux. Si le dispositif identifie mal un panneau, il pourrait, dans le pire des cas, réduire brutalement la vitesse du véhicule sur l’autoroute. Pour eux, cette technologie devra fonctionner de manière irréprochable avant qu’une telle obligation ne soit introduite.

Une telle intervention ne serait d’ailleurs pas totalement inédite. Il existe déjà des systèmes ISA capables de réduire l’alimentation en carburant. Sous la pression des constructeurs automobiles, l’installation de cette version est toutefois restée facultative jusqu’à présent, ce qui explique qu’elle ait été très peu adoptée.

L'actu internationale jour et nuit
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Guerre en Iran: les signes d&#039;une intervention au sol se multiplient
Guerre en Iran: les signes d'une intervention au sol se multiplient
de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Ce conducteur scandalise après son accident
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
2
De nombreux morts dans un centre commercial après le séisme au Japon
L'effondrement partiel d'un centre commercial à Kashima a piégé de nombreuses personnes ce mardi. Un nombre «considérable» de victimes est à déplorer.
Un puissant séisme a secoué mardi le sud-ouest du Japon, causant plusieurs dizaines de blessés, faisant s'effondrer des bâtiments et provoquant des incendies, la télévision faisant état de «nombreux» morts dans un centre commercial endommagé.
L’article