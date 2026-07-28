Les 208 passagers ainsi que les membres d'équipage sont indemnes (image d'archives). Image: www.imago-images.de

De la fumée à bord: ce vol Swiss a dû atterrir d'urgence

Un vol reliant Zurich à New York a dû se poser en urgence lundi aux Etats-Unis. De la fumée s'est dégagée à bord, poussant les pilotes à réagir immédiatement.

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Le vol LX16 de Swiss entre Zurich et New York a dû effectuer lundi un atterrissage d'urgence à Bangor, dans l'État américain du Maine, après un dégagement de fumée à bord. Selon la SRF et 20 Minuten, la fumée est apparue dans la partie avant de la classe affaires. Les 208 passagers ainsi que les membres d'équipage sont indemnes.

L'Airbus A330-300 avait décollé de Zurich à 10h26. Alors que l'appareil survolait la Nouvelle-Écosse, dans l'espace aérien canadien, l'avion a entamé une première descente. Peu après avoir atteint les côtes du Maine, les pilotes ont transmis le code d'urgence international 7700 et demandé un déroutement immédiat vers l'aéroport international de Bangor. Ce code signale aux contrôleurs aériens une situation d'urgence en vol.

Les causes restent inconnues

Le porte-parole de Swiss, Michael Pelzer, a expliqué à 20 Minuten: «Dans une telle situation, les pilotes font atterrir l'avion sans délai et déclenchent également un signal de détresse afin que le contrôle aérien traite le vol avec la priorité requise.»

Les pompiers locaux étaient présents à titre préventif lors de l'atterrissage et ont ensuite inspecté l'appareil. Michael Pelzer a ajouté:

«Les pompiers ont examiné l'avion après son atterrissage et n'ont constaté aucun départ de feu ni source de chaleur»

L'origine de ce dégagement de fumée n'est pas encore connue. Des experts examinent désormais l'appareil. Les équipes au sol de Swiss en Suisse et aux États-Unis organisent de leur côté la suite du voyage des passagers.

Michael Pelzer a déclaré: «Nos équipes mettent tout en œuvre pour permettre à nos passagers de poursuivre leur voyage. Nous travaillons en étroite coordination avec l'aéroport de Bangor et faisons le maximum pour trouver une solution adaptée pour toutes les personnes impactées dans les meilleurs délais.» (trad.jzs)