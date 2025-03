Voici les destinations les moins chères du monde en 2025

Une étude récente révèle le coût moyen d’un voyage dans 136 pays à travers le monde. Des îles paradisiaques aux destinations les plus économiques, voici ce qu’il faut savoir avant de boucler vos valises.

Si vous rêvez de sable blanc et d’eaux cristallines, mieux vaut prévoir un budget conséquent. Selon la dernière étude publiée par HelloSafe, la Barbade arrive en tête des pays les plus onéreux avec un budget quotidien de 299 francs. Elle est suivie d’Antigua-et-Barbuda et de Saint-Kitts-et-Nevis. Les Maldives (243 francs) et la Grenade (234) complètent ce top 5. La Suisse se hisse à la 6ᵉ place avec 227 francs par jour, juste devant les Etats-Unis.

La Suisse, destination la plus chère d'Europe

La Suisse, avec un budget moyen de 226 francs par jour, se distingue comme la destination la plus coûteuse d'Europe pour les voyageurs. En tête de liste, on retrouve également la France (170 francs) et l'Islande (166 francs), des pays où le coût de la vie élevé et une demande touristique importante expliquent les prix élevés des hébergements et services.

En revanche, les pays d'Europe de l'Est et des Balkans, tels que le Kosovo, la Serbie et la Moldavie se révèlent bien plus accessibles, offrant des tarifs bien plus abordables. Ces disparités s'expliquent par le niveau de développement économique, le type de tourisme local et la présence d'infrastructures à moindre coût. Des destinations comme la Pologne ou la Bulgarie représentent un excellent compromis, alliant tarifs raisonnables et qualité de services. Ainsi, les voyageurs peuvent choisir des destinations adaptées à leur budget tout en explorant une variété d'expériences à travers le continent européen.

Les destinations les plus abordables: l’Asie et l’Afrique

Pour ceux qui veulent voyager sans se ruiner, l’Asie et l’Afrique offrent les options les plus économiques. Le Laos est la destination la moins chère avec un budget quotidien de 14 francs, suivi du Kazakhstan (17,1 francs) et du Rwanda (18,8 francs).

Le Ghana et la Mongolie figurent aussi parmi les plus accessibles. En Europe, la Moldavie est la plus économique avec un budget moyen de 32,1 francs par jour.

Comment sont calculés ces budgets?

Les montants indiqués dans l’étude incluent les dépenses sur place: hébergement, repas et transports internes. En revanche, ils ne prennent pas en compte le billet d’avion ou de train pour se rendre sur place.

Que vous ayez envie de vous offrir un séjour luxueux ou de partir à l’aventure avec un budget serré, cette étude de HelloSafe vous aide à mieux anticiper vos dépenses et choisir votre prochaine destination en toute sérénité.

