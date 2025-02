Voici quelles régions profitent le plus du tourisme en Suisse

L'année 2024 a été une année record pour le tourisme en Suisse. Cependant, sur les cinq dernières années, tout le monde n'a pas pu en profiter, à l'instar des hôteliers, qui subissent la face cachée des événements majeurs, comme l'Eurovision.

Stefan Ehrbar / ch media

Rien n'arrête les Américains lorsqu'il s'agit de voyager en Suisse. L'an dernier, ils ont enregistré 4,6 millions de nuitées dans les hôtels du pays, soit une hausse de 13,9% par rapport à l'année précédente. Ils forment désormais le deuxième plus grand groupe de visiteurs étrangers après les Allemands, et, dans certaines régions, comme Zurich, ils les ont même dépassés.

Une dynamique surprend même Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme. Habituellement, les élections présidentielles américaines entraînent une baisse du tourisme, mais cette fois, aucun ralentissement n’a été observé, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse annuelle à Zurich.

Ce boom touristique s’explique par plusieurs facteurs, notamment la forte inflation aux Etats-Unis ces dernières années. La Suisse n’est ainsi plus perçue comme une destination hors de prix. Ce qui ravit encore plus les professionnels du secteur, c’est que les touristes américains privilégient les hôtels 4 et 5 étoiles et dépensent généreusement au quotidien.

Les villes en plein essor

Toutes les régions ne connaissent, cependant, pas le même succès. En 2023, le nombre de visiteurs en provenance des Etats du Golfe a chuté, et le tourisme du Royaume-Uni a enregistré un recul inattendu. Quant aux touristes allemands, leur nombre est resté stable, ce qui, compte tenu des difficultés économiques de leur pays, est une performance. Les nuitées des résidents suisses, elles, n’ont progressé que de 0,1%, représentant toujours environ 49% du total.

D’autres marchés, en revanche, affichent une belle dynamique, comme l’Espagne, la France et le Portugal. Les touristes chinois sont aussi de retour, bien que leur nombre reste inférieur d’un tiers aux niveaux d’avant la pandémie. Au total, la Suisse a enregistré 42,8 millions de nuitées en 2023, soit une hausse de 2,6%, établissant un nouveau record.

Toutefois, l’ère des progressions fulgurantes semble toucher à sa fin. Martin Nydegger prévoit une hausse plus modérée de 1 à 3% cette année. Les grandes villes devraient rester les moteurs du développement, progressant plus rapidement que les stations de montagne.

Zurich, l’un des pôles touristiques majeurs du pays, enregistre désormais une nuitée sur cinq. Son aéroport et son offre culturelle variée en font une destination incontournable. Genève suit la même tendance, tout comme Berne et Bâle. Dans la capitale fédérale, la croissance est stimulée par l’essor du secteur hôtelier, avec 1 489 nouveaux lits ajoutés en cinq ans. Seules Zurich, Genève et la commune aéroportuaire de Kloten (ZH) ont connu un développement plus important. Bâle, de son côté, profite des salons professionnels et des croisières sur le Rhin.

«Attirer les touristes dans les régions de montagne reste un défi» Martin Nydegger

Beaucoup préfèrent séjourner en ville et explorer les Alpes le temps d’une excursion. Paradoxalement, la qualité du réseau de transport suisse, qui facilite ces allers-retours, nuit aux stations alpines.

Les chiffres confirment cette théorie

En cinq ans, le nombre total de nuitées a augmenté de 8,3% en Suisse, mais cette croissance a surtout bénéficié aux villes comme Genève (+18,3%), Berne (+13,1%) et Zurich (+12,7%). A l’inverse, les cantons traditionnellement touristiques, comme le Valais (+4,1%), le Tessin (+4,8%) et les Grisons (+5,2%), affichent une progression bien plus timide.

En examinant les 200 principales communes touristiques, on observe la même tendance. Parmi celles qui comptabilisent au moins 200 000 nuitées par an, les communes situées près des aéroports de Zurich et Genève se distinguent. Vernier (GE) a connu une explosion de +152,6% en cinq ans, tandis que Kloten (ZH) affiche une hausse de 82,6%. Des villes comme Zurich (+11,6%), Bâle (+9,5%) et Berne (+32,8%) enregistrent également de belles performances.

Zermatt suit l’évolution générale du pays, mais d’autres stations alpines prestigieuses ont vu leur fréquentation chuter entre 2019 et 2024. Davos (GR) affiche une baisse de 10,3%, Lauterbrunnen (BE) de 8,8%, Engelberg (OW) de 8,4% et Saas-Fee (VS) de 26,2%.

Un avenir prometteur pour les montagnes

Tout n’est pas perdu pour les Alpes. A l'échelle locale, le profil des visiteurs et leur fidélité jouent un rôle aussi important que les tendances globales. Les publications sur les réseaux sociaux peuvent également provoquer un afflux soudain de visiteurs dans certaines destinations. Des régions comme Interlaken (BE), Grindelwald (BE), Arosa (GR) et Pontresina (GR), ont enregistré des hausses notables en cinq ans.

La saison hivernale actuelle offre aussi des conditions idéales, ce qui devrait profiter aux stations de ski. En revanche, les grands événements comme l’Euro féminin de football, qui se déroulera dans plusieurs villes, ou l’Eurovision à Bâle, ne devraient pas avoir un impact majeur sur le tourisme. D’ailleurs, les réservations pour le concours musical sont en deçà des attentes des hôteliers.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich