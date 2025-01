Les Suisses apprécient les séjours balnéaires, tout particulièrement en été et en automne. A l'image, la Crète, en Grèce. Image: Shutterstock

Voici les destinations préférées des Suisses pour les vacances

Vous n'avez pas encore choisi votre destination pour cette année? Voici celles que les Suisses préféreront en 2025, selon les agences de voyages. Peut-être que cela vous inspirera ou vous fera fuir.

Où est-ce que les Suisses voyageront en 2025? Les classiques, tels que l'Espagne, l'Italie, la Grèce et l'Asie du Sud-Est, jouiront toujours d'une grande popularité. Mais des destinations plus exotiques, notamment en Afrique et dans le Grand Nord de l'Europe, sont de plus en plus prisées.

Nous avons demandé aux grandes agences de voyages du pays quelles étaient les destinations les plus à la mode. Voici lauréats par saison les réponses d'Hotelplan Suisse, Interhome, Globetrotter et Kuoni/Helvetic Tours.

Printemps

Au printemps, les régions ensoleillées se taillent la part du lion. Parmi les destinations proches, l'Italie, l'Espagne et la Grèce font figure de favorites, tandis que, hors Europe, l'Egypte, la Thaïlande et les Maldives sont particulièrement demandées. À cela s'ajoute l'Amérique du Nord.

Le Japon marche spécialement bien au printemps et en automne. Image: keystone

Les maisons et appartements de vacances ne désemplissent pas en Italie, explique la plateforme de réservation Interhome. Hotelplan Suisse mentionne, de son côté, les croisières. Elles permettent de découvrir différents endroits à la fois confortablement et sur l'eau.

Proche de nous

Espagne (Andalousie)

Suisse (Valais, Grisons, Oberland bernois)

Italie (Toscane, Ligurie, régions des lacs au nord)

Allemagne (Europa-Park)

Grèce

Maroc

Plus loin

Egypte

Etats-Unis

Maldives

Thailande

Japon

Mexique

Eté

En été, beaucoup misent sur des valeurs sûres comme la Grèce, l'Espagne et Chypre. On constate également une forte demande pour les voyages sur d'autres continents, vers les États-Unis, le Canada et l'Egypte entre autres. En Suisse, le Valais, le Tessin et les Grisons ne sont pas en reste.

Les Etats-Unis, victimes de leur succès cette année. Image: keystone

La période estivale s'avère la plus adéquate pour partir très loin, par exemple en Namibie. Selon Globetrotter, une agence spécialisée dans les séjours modulaires et individuels, ce pays du sud-ouest de l'Afrique se trouve parmi les meilleures destinations.

Outre le classique balnéaire, le nord attire de plus en plus, à l'image de la Finlande, la Norvège et la Grande-Bretagne.

Proche de nous

Grèce

Chypre

Espagne (Majorque)

Suisse (Valais, Tessin, Grisons)

France (Côte d'Azur, Bretagne, Aquitaine)

Scandinavie, Islande et Finlande

Croatie

Plus loin

Etats-Unis

Canada

Egypte

Australie

Namibie

Sri Lanka

Automne

En automne, ce sont surtout la Grèce, l'Espagne et le Maroc qui font envie. L'Egypte et les États-Unis restent néanmoins très populaires à cette période de l'année. Enfin, l'Afrique de l'Est, en particulier la Tanzanie et le Kenya, ainsi que le Japon connaissent également un regain de popularité.

Les Helvètes optent toujours plus souvent pour le continent africain. Ici, la côte du Cap, en Afrique du Sud. Image: keystone

Proche de nous

Grèce (Crète)

Maroc

Espagne (îles Canaries)

Chypre

Suisse (Valais, Grisons, Tessin)

Italie (Sardaigne, Toscane, Ligurie)

Portugal (Açores)

Plus loin

Japon

Egypte

Etats-Unis

Indonesie (Bali)

Tanzanie

Kenya

Hiver

En hiver, l'Espagne conserve son pouvoir d'attraction important, en partie grâce aux îles Canaries. Mais l'Allemagne et la Suisse se placent elles aussi en tête de liste.

Les aurores boréales ont fait la renommée de la Laponie. Image: keystone

Comme l'explique Kuoni/Helvetic Travel, les régions lointaines, la Thaïlande, le Vietnam et les Maldives, sont particulièrement en vue en hiver. C'est le cas également de l'Australie, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Et malgré son climat rude, la Laponie, région polaire mais fascinante de Finlande, attire elle aussi de plus en plus de visiteurs.

Proche de nous

Espagne

Allemagne

Suisse (Valais, Grisons, Oberland bernois)

Finlande (Laponie)

Autriche (Tyrol, Voralberg)

Plus loin

Maldives

Costa Rica

Australie et Nouvelle-Zélande

Thaïlande (Phuket)

Vietnam

Colombie

Argentine (Patagonie)

Costa Rica

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)