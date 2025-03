Attention à ces nouvelles règles si vous partez en vacances en Espagne

de Levin Stamm et Anna Micelli, venise

Avant votre voyage, informez-vous sur les règles en vigueur dans votre destination et prévoyez les documents requis. Pensez à réserver un hébergement autorisé et à prévoir les taxes additionnelles. Enfin, adoptez un comportement respectueux des règlements locaux pour éviter des amendes inutiles.

Règles de conduite et restrictions

Les taxes de séjour s'intensifient. A Barcelone, elles ont doublé en 2025, atteignant jusqu'à 15 euros par nuit pour les hôtels haut de gamme. Aux Baléares, elles passent de 4 à 6 euros par nuit en haute saison. Les Canaries et d'autres villes comme Saint-Jacques-de-Compostelle instaurent également de nouvelles taxes.

Certaines villes vont plus loin encore: Barcelone prévoit d'interdire d'ici 2028 les locations touristiques à court terme, tandis que Malaga limite les nouvelles autorisations dans 43 quartiers.

Depuis le 2 janvier 2025, toute location de courte durée en Espagne doit être enregistrée dans une base nationale et obtenir un permis. De plus, une augmentation de la TVA sur ces logements est à l'étude, ce qui pourrait renchérir le coût des séjours.

Selon votre pays d'origine, les formalités d'entrée varient. Pour les citoyens de l'Union Européenne (UE), une carte d'identité ou un passeport suffisent. En revanche, les voyageurs hors UE, comme les Britanniques, Canadiens ou Américains, doivent présenter un passeport valable trois mois après la date de retour. Depuis 2025, une preuve d'assurance voyage est exigée à la frontière. Un billet retour et des justificatifs de réservation d'hébergement sont également nécessaires.

L’Espagne, avec son climat ensoleillé, ses 5 000 km de côtes et sa gastronomie renommée, attire chaque année des millions de touristes. En 2024, le pays a accueilli un nombre record de 94 millions de visiteurs, soit une hausse de 10% par rapport à 2023, explique Euronews . Cependant, cet afflux massif de voyageurs a entraîné des problèmes que le gouvernement espagnol tente de réguler en 2025. Si vous prévoyez de partir en Espagne cet été, voici les principales règles et nouvelles réglementations à connaître.

