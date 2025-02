Voici les 10 plus belles îles de luxe du monde

Les rochers Faraglioni près de l'île de Capri, au large de la baie de Naples. Image: Shutterstock

Le top 10 des plus belles îles de luxe du monde cache une surprise

Un magazine de voyage a établi un classement des îles de luxe dans le monde. Et surprise, surprise: la moitié d'entre elles se trouvent en Europe, mais les trois premières n'en font pas partie.

Une mer d'un bleu profond, une plage de sable blanc bordée de palmiers, des vues magnifiques et des restaurants raffinés — c'est ainsi que beaucoup s'imaginent leurs vacances de rêve. De préférence, bien sûr, loin de l'agitation touristique. En raison de leur exclusivité, les îles sont faites pour cela. Mais laquelle choisir? Le magazine de voyage Dertour a sélectionné pour vous les dix plus belles îles de luxe.

Sylt 🇩🇪

Depuis le milieu du 19e siècle, l'île de la Frise du Nord attire les belles et riches personnes. La jet-set se retrouve à Kampen. A l'adresse la plus prestigieuse de Sylt, des restaurants chics succèdent à des boutiques de créateurs, et des hôtels luxueux se mêlent à des clubs privés. Ceux qui préfèrent un cadre plus calme se dirigent vers la plage de sable de près de 40 kilomètres, l’impressionnante mer des Wadden ou la dernière dune mouvante de la côte allemande de la mer du Nord.

Image: Shutterstock

Ibiza 🇪🇸

L'île occidentale des trois grandes îles des Baléares n'est plus un secret bien gardé. En été, les plages de l'«île blanche» sont bondées, et la vie nocturne à Ibiza Ville et à Sant Antoni est animée. Toutefois, lors d'une excursion en bateau, vous pouvez profiter de la beauté de l'île de manière tout à fait détendue.

Image: Shutterstock

Capri 🇮🇹

Dès l'Antiquité, l'île de Capri, située au large de la pointe sud de la baie de Naples, attirait les gens fortunés. L'empereur romain Tibère s'est fait construire douze villas sur l'île, puis des écrivains, des acteurs, de grands industriels et des présidents. L'île calcaire avec ses murs rocheux verticaux dégage un charme tout particulier, la grotte bleue est célèbre dans le monde entier.

Image: Shutterstock

Santorin 🇬🇷

Pour beaucoup, Santorin incarne le symbole d'une île grecque. La «perle de la mer Égée» est célèbre pour ses maisons blanchies à la chaux avec leurs dômes bleus éclatants, leurs petites terrasses et piscines. Les villages se blottissent de manière spectaculaire contre le bord du grand cratère volcanique, qui émerge de la mer.

Image: Shutterstock

Bahamas 🇧🇸

L'archipel grandiose de plus de sept cents îles à la lisière nord des Caraïbes a presque tout à offrir: des forêts tropicales, des eaux cristallines et une culture haute en couleur. Les amoureux des animaux y trouveront également leur compte, grâce aux flamants roses sauvages et aux colibris, ainsi que les cochons de Big Major Cay.

Image: Shutterstock

Grande Canarie 🇪🇸

La troisième plus grande des sept îles Canaries est également appelée microcontinent, et ce surnom est bien mérité, car elle compte pas moins de 14 zones climatiques différentes, offrant ainsi une biodiversité unique. Des longues plages de sable aux vallées de montagne idylliques, sur l'«île du printemps éternel», tout le monde y trouve son bonheur.

Image: Shutterstock

L’île Maurice 🇲🇺

Cette petite île au milieu de l'océan Indien est surtout connue pour les voyages de noces. Mais c'est loin des magnifiques hôtels de luxe que l'on découvre le véritable charme de «l'île au sucre»: un paysage d'une beauté impressionnante avec ses massifs montagneux volcaniques, ses forêts tropicales et ses plages de sable de rêve.

Image: Shutterstock

Praslin 🇸🇨

La deuxième plus grande île des Seychelles est devenue mondialement célèbre grâce à ses rochers de granit insolites entre la mer turquoise, la plage de sable blanc et la forêt tropicale verte. La Vallée de Mai a été inscrite au patrimoine naturel mondial en 1983 — avec un peu de chance, on peut y apercevoir le rare perroquet des Seychelles ou une tortue géante.



Image: Shutterstock

Maldives 🇲🇻

C'est encore plus beau qu'une carte postale: les Maldives sont l'incarnation de tous les désirs de vacances. Environ 1200 îles différentes, réparties sur 26 atolls, offrent une eau cristalline et des plages de sable blanc bordées de palmiers. Ce paradis tropical est plus que tout autre synonyme de vacances de luxe exclusives.

Image: Shutterstock

Bora Bora 🇵🇫

Peu d'îles de luxe sont aussi éloignées de l'Europe que Bora Bora. C'est aussi pour cette raison que la «reine des îles du Pacifique Sud» fait partie des destinations de vacances les plus chères au monde. Le majestueux cône volcanique du Mont Otemanu rend cette île, qui fait partie de la Polynésie française, si spécial. Autour de lui s'étend une lagune turquoise bordée de plages de sable blanc et d'un monde sous-marin unique.

Image: Shutterstock

Traduit et adapté par Noëline Flippe

(pre)