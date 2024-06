Attention à cet autocollant si vous prenez la route cet été en France

Voici tout ce qu'il faut savoir pour éviter les problèmes sur les routes françaises cet été. Image: imago

Le panneau «angles morts» est obligatoire non seulement sur les poids lourds et les bus, mais aussi sur les camping-cars. Voici tout ce qu'il faut savoir pour éviter les problèmes sur les routes françaises cet été.

Christopher Clausen / t-online

Plus de «International»

Un article de

Depuis le début de l'année 2021, l'apposition de l'autocollant «angles morts» est obligatoire en France pour les véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes. C'est donc aussi le cas pour les camping-cars présents sur le territoire. Et pour vous éviter l'amende, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce simple autocollant, qui pourrait vous causer des ennuis.

Qu'est-ce que l'angle mort?

L'angle mort désigne les zones autour d'un véhicule que le conducteur ne peut pas voir malgré les rétroviseurs. Tous les véhicules, qu'il s'agisse de voitures, de camions ou de bus, ont des angles morts directement devant et derrière le véhicule ainsi que sur les deux côtés du véhicule.

Image: KEYSTONE

Si un piéton, une voiture ou même un vélo se trouve dans l'angle mort du véhicule, ils deviennent invisibles pour le conducteur pendant un court instant et risquent l'accident.

Quelle est exactement la réglementation en vigueur en France?

Tous les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doivent porter trois étiquettes «angles morts» en France. Cette mesure est applicable depuis début 2021.

A quoi doit ressembler l'étiquette?

Les panneaux sont soumis à un cadre juridique strict. Ils doivent mesurer 25 x 17 centimètres, avoir un cadre rouge et une inscription blanche en haut: «Attention». Un dessin stylisé jaune et noir d'une intersection doit se trouver au centre. S'y ajoutent quatre panneaux d'avertissement triangulaires avec un point d'exclamation, un véhicule stylisé et l'inscription «ANGLES MORTS» en lettres majuscules sur fond jaune dans la partie inférieure.

Image: adac

Il existe des étiquettes avec une voiture, un camion ou un bus stylisés. Attention, des versions avec un camping-car sont parfois vendues en ligne, mais elles ne correspondent pas aux prescriptions officielles. L'ADAC recommande aux conducteurs de camping-cars d'utiliser un autocollant avec le symbole d'un bus.

Combien d'autocollants faut-il et où les coller?

Trois autocollants sont nécessaires. Si vous avez un porte-vélos à l'arrière, vous devriez en fixer une quatrième par mesure de sécurité.

Ces derniers doivent être placés des deux côtés du véhicule ainsi qu'à l'arrière. Il est important que les plaques d'immatriculation et les inscriptions obligatoires du véhicule restent visibles. Votre visibilité et l'éclairage du véhicule ne doivent pas non plus être entravés, et il est également interdit de les fixer sur les surfaces vitrées. Dans la mesure du possible, les autocollants ou les plaques doivent être fixés à l'arrière du véhicule, à droite de l'axe longitudinal central, à une hauteur comprise entre 90 centimètres et 1,5 mètre du sol.

Voici où placer l'autocollant «angles morts» sur votre camping-cars Image: tcs

Vous devez placer la signalisation latérale à gauche et à droite dans le premier mètre mesuré à partir de l'avant du véhicule, à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,5 mètre. Si cela n'est pas possible pour des raisons techniques, les panneaux doivent être placés le plus près possible de ces spécifications – jusqu'à une hauteur maximale de 2,10 mètres mesurée à partir du sol.

Si l'arrière du véhicule est caché par un chargement, par exemple un porte-vélos, les experts de l'ADAC conseillent d'apposer quand même le marquage et d'ajouter un autocollant supplémentaire sur le porte-vélos arrière ou sur sa bâche.

Où peut-on se procurer les autocollants?

Vous pouvez acheter les autocollants «Attention angles morts» valables pour la France auprès du TCS. Il est également possible d’acheter ces autocollants dans les stations-service situées à proximité de la frontière. Certaines boutiques en ligne proposent également des autocollants magnétiques.

Un conseil, n'attendez pas d'être sur la dernière aire de repos avant la frontière pour en acheter. S'ils sont épuisés et que vous continuez malgré tout, vous risquez d'avoir des ennuis lors d'un contrôle routier en France pour défaut de signalisation.

Qu'en est-il des remorques?

Cette disposition ne concerne que les véhicules (automobiles et remorques) de plus de 3,5 tonnes. Par conséquent, si le véhicule tracteur ou la remorque (par exemple une caravane) pèsent individuellement plus de 3,5 tonnes, le marquage doit également être apposé uniquement sur ce véhicule.

Quelles sont les amendes?

Depuis le 1er janvier 2022, toute personne circulant en France avec un camping-car de plus de 3,5 t et n’ayant pas apposé les autocollants requis sur le véhicule encourt une amende de 135 euros.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci