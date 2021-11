Mourir du Covid en étant vacciné? Une étude montre qui est à risque

Au total, 0,007% des personnes entièrement vaccinées sont décédées du Covid-19 (soit 236 individus) keystone

C'est extrêmement rare, mais ça reste possible: certaines personnes meurent du Covid, tout en étant vaccinées. Des chercheurs écossais ont identifié quels sont les facteurs de risque.

Melanie Rannow / t-online

Un article de

La plupart des personnes vaccinées sont très bien protégées contre le Covid-19. Toutefois, les vaccins actuels n'offrent pas une protection à 100% contre une infection. C'est ce que montre le nombre croissant de percées vaccinales, c'est-à-dire les infections qui surviennent malgré la vaccination. Par ailleurs, il est désormais connu que la protection immunitaire diminue avec le temps.

La couverture vaccinale augmente également le risque de percée vaccinale. «Il faut s'attendre à une augmentation de ce type de phénomène au fil du temps, étant donné que de plus en plus de personnes sont vaccinées et que le Sars-Cov-2 se propage à nouveau davantage», explique l'Institut Robert Koch (RKI) dans son rapport hebdomadaire. Cela augmente la probabilité d'entrer en contact avec le virus en tant que personne totalement vaccinée. La plupart du temps, les personnes touchées remarquent à peine leur infection, voire pas du tout. Et pour cause: les symptômes restent souvent légers.

On le sait, le vaccin réduit le risque de développer une forme grave de la maladie. Une nouvelle étude, publiée dans la revue The Lancet, a déterminé le risque de mortalité lié au Covid chez les personnes vaccinées. Elle montre que toutes les personnes n'ont pas le même risque de contracter le Covid-19 ou même de mourir en étant vacciné.

Quelle est la probabilité de mourir du Covid en étant vacciné?

Des chercheurs de diverses universités écossaises ont cherché la réponse à cette question: Quelles sont les raisons pour lesquelles des personnes meurent de Covid-19 malgré la vaccination? Pour cela, ils ont évalué les données dans leur pays. Au total, 0,007% des personnes entièrement vaccinées sont décédées du Covid-19 (soit 236 individus). 47 d'entre elles avaient reçu le vaccin de Biontech/Pfizer et 188 celui d'Astrazeneca. Le vaccin de Moderna n'a pas été administré aux personnes décédées dans le cadre de l'étude, et il n'a donc pas été inclus dans cette dernière.

L'âge moyen des personnes décédées était de 79,5 ans. Parmi elles, 61,8% d'entre eux étaient des hommes.

Au moins une autre cause de décès dans 97% des cas

Dans les 236 décès cités plus haut, 230, soit 97%, étaient liés à une autre cause que le Covid-19. En moyenne, 2,9 causes ont été notées sur les certificats de décès, en plus du virus. Les plus fréquentes sont:

Une maladie cardiaque chronique

Une insuffisance rénale chronique

Le diabète

Une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

La fibrillation auriculaire

Selon les scientifiques, le risque de mourir du Covid-19 en étant vacciné est plus élevé lorsqu'on a des maladies chroniques. Ainsi, les hommes et les femmes présentant plus de cinq «comorbidités» ont un risque de décès dix fois plus élevé que les personnes ne présentant aucun antécédent. En général, les hommes sont 2,7 fois plus exposés que les femmes.

En outre, les personnes qui ont appris qu'elles avaient le Covid à l'hôpital ont un risque de décès dix fois plus élevé que celles qui ont été diagnostiquées en ambulatoire.

Les gestes barrières restent essentiels

La conclusion des auteurs de l'étude est la suivante: les décès liés au Covid chez les personnes entièrement vaccinées sont extrêmement rares. Les personnes âgées de plus de 75 ans et présentant de multiples pathologies préexistantes sont celles qui meurent le plus fréquemment. Ils appartiennent donc aux groupes à haut risque de Covid-19.

Il est donc d'autant plus important, surtout pour les personnes âgées et victimes de malades chroniques, de se protéger par tous les moyens contre l'infection du Covid et de continuer à respecter les mesures sanitaires.

Cela inclut également la vaccination de rappel. En particulier pour les personnes âgées, chez qui la vaccination a été effectuée il y a un certain temps. En général, leurs défenses contre le virus sont plus faibles que le reste de la population en bonne santé. Le système immunitaire réagit également moins fortement au vaccin. Une dose de rappel est judicieuse pour tout le monde, mais elle peut sauver la vie des personnes âgées.