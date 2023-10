La Néerlandaise, née en Espagne, était l'assistante personnel de David Beckham, la nouvelle star du Real Madrid. Image: dr

Qui est Rebecca Loos, la maîtresse supposée de David Beckham?

Il y a bientôt 20 ans, la Néerlandaise Rebecca Loos faisait une révélation fracassante: elle assurait être la maîtresse de David Beckham, alors que le footballeur avait épousé Victoria quelques années plus tôt. Qui est la femme à l'origine de ce scandale, et qu'est-elle devenue? Retour sur son histoire, alors que le récent docusérie de Netflix sur le sportif la remet sur le devant de la scène.

Plus de «International»

David Beckham, footballeur star de l'Angleterre et de Manchester United, forme un couple ultraglamour avec Victoria. Le sportif et la Spice Girl se sont dit «oui» en 1999, quelques mois après l'arrivée du premier de leurs quatre enfants. Une histoire que Netflix raconte depuis le 4 octobre dans un docusérie de quatre épisodes.

Sous les flashs des paparazzis, au début des années 2000, les deux Britanniques semblent vivre la plus belle des idylles. Jusqu'à ce que Rebecca Loos vienne fracasser leur bonheur dans les tabloïds en avril 2004, étalant sa relation avec le footballeur qui s'est installé à Madrid en juillet 2003 en laissant femme et enfants à Londres.

Une tromperie qui a nourri la presse à scandale

La Néerlandaise, née en Espagne, est l'assistante personnelle de la nouvelle star du Real Madrid. Selon ses dires, c'est lors d'un dîner entre amis que la jeune femme et le footballeur se rapprochent.

«Nous nous sommes vraiment bien entendus. On n’a pas arrêté de parler, on était vraiment connectés» Rebecca Loos à propos de ce dîner.

Et de préciser aux tabloïds avides de détails qu'ils ont «couché ensemble au moins quatre fois» et que «David est un amant fantastique». Des révélations qui choquent outre-Manche, même si la star du Real s'empresse de nier. La Néerlandaise, elle, enfonce le clou en donnant de nombreuses interviews, clamant qu'elle n'éprouve aucune honte et qu'elle s'exprime, car elle «ne pouvait pas vivre dans le mensonge».

Rebecca Loos photographiée en 2004 pour le Daily Mail. Image: daily mail

Victoria Beckham, elle, finira par avouer dans le récent docusérie de Netflix avoir vécu une des périodes les plus sombres de sa vie suite à ce malheureux épisode.

«Est-ce que j'en ai voulu à David? Pour être honnête, oui. Je crois que je n'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie. J’ai fait le choix d'intérioriser beaucoup de choses parce que je savais qu'il devait rester concentré.» Victoria Beckham dans le docu-série de Netflix.

Malgré cette épreuve étalée dans la presse people, le couple a su rester soudé. Victoria a fini par rejoindre David pour s'installer à Madrid, où est né leur troisième fils en 2005.

Que devient Rebecca Loos ?

Après avoir été l'assistante personnelle et la maîtresse du footballeur, la Néerlandaise a droit à son quart d'heure de gloire, invitée sur les plateaux télé pour raconter le scandale. Une aubaine, puisque c'est justement lors d'une émission qu'elle rencontre Sven Christjar Skaiaa, un médecin norvégien, qu'elle épouse en 2012. Ils partagent deux enfants, Magnus et Liam.

Rebecca Loos a échangé les scandales pour une vie au calme en Norvège. instagram

À propos du déballage médiatique au sujet de sa romance avec David Beckham, Rebecca Loos assure en 2016 au Daily Mail n'avoir aucun regret.

«Si je n'avais pas été célèbre, je n'aurais pas été invitée à l'émission de télé dans laquelle j'ai rencontré Sven, mon mari, et je n’aurais pas eu mes adorables garçons» Rebecca Loos au Daily Mail en 2016.

Âgée aujourd'hui de 46 ans, la Néerlandaise s'est installée avec sa famille dans les montagnes, à Hemsedal, l'une des plus grandes stations de ski de Norvège, où elle a appris le norvégien. Loin du tumulte, elle vit en pleine nature, s'occupe de sa maison et partage son quotidien sur Instagram, ses balades avec ses chiens et ses sessions de yoga. Sur le réseau social, elle se décrit comme assistante médicale à temps partiel.

Bye-bye les tapis rouges, la Néerlandaise s'épanouit dans le yoga. instagram

Exit les robes devant les flashs des photographes, elle a troqué les escarpins pour des chaussures de randonnée. Au Daily Mail, elle expliquait encore en 2016 être heureuse dans cette vie avec ses «petits vikings».

«Je ne dépenserai pas 2000 dollars dans un sac Chanel ou 600 dollars dans une paire de Louboutin [...]. Je me concentre sur ma maison.» Rebecca Loos au Daily Mail en 2016.

Elle organise aujourd'hui des retraites de yoga et des camps d'entraînement entre la Norvège et l'Espagne, où vivent toujours ses parents. Elle retourne aussi à Londres environ trois fois par année pour voir des amis et est heureuse que les paparazzis ne la traquent pas à Hemsedal comme ils le faisaient lorsqu’elle et son mari vivaient à Oslo, ou à l'époque où elle a révélé sa liaison avec David Beckham.

«On me reconnaît davantage au Royaume-Uni et en Espagne. Je ne veux pas que cela arrive à mes garçons» Rebecca Loos au Daily Mail en 2016.

Elle assure que «pour rien au monde» elle ne changerait rien à la vie qu'elle a désormais, dans ses «Alpes scandinaves».

Victoria et David Beckham, en couple depuis des siècles: