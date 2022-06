Un 🦬 court 3 fois plus vite que vous et cette famille l'a découvert

Les bisons sont des animaux imprévisibles qui peuvent courir trois fois plus vite que les êtres humains. Quiconque s'aventurant sur leur territoire devrait toujours rester à environ 25 mètres d'eux , rappelle l'organisme du parc.

«Les membres de la famille n'ont pas quitté les lieux, et le bison a continué à charger et a encorné l'homme»

Un bison a chargé une famille de touristes, lundi, dans le parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis, a indiqué le National Park Service, en exhortant les touristes à ne pas s'approcher de ces imposantes bêtes. Le groupe était en train de se promener sur une passerelle lorsque l’animal s’est approché et l’a attaqué. Un homme a été blessé, se faisant encorner en intervenant pour sauver un enfant qui se trouvait sur la trajectoire du bison. Il a été transporté d’urgence dans un centre médical.

Un escroc a piégé des maires européens en se faisant passer pour Klitschko

Plusieurs capitales européennes sont en pleine confusion depuis la semaine dernière. La raison? Elles se sont fait piéger par un escroc qui se faisait passer pour Vitali Klitschko, le maire de Kiev, lors d'une vidéoconférence.

Un inconnu s'est fait passer pour Vitali Klitschko, maire de Kiev, lors de fausses communications vidéo avec des personnalités politiques de haut rang. La maire de Berlin, Franziska Giffey, ainsi que les maires de Madrid et de Vienne, José Luis Martínez-Almeida et Michael Ludwig, ont été trompés. On ne sait pas si d'autres politiciens exécutifs d'Europe occidentale ont également été victimes du même type d'arnaque.