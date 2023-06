Vidéo: watson

La catastrophe du barrage Kakhovka en images

La destruction du barrage de Kakhovka a, selon l'Ukraine, inondé plus de 600 km² dans la région de Kherson, où s'est rendu, jeudi, le président Volodymyr Zelensky. L'occupant russe annonce la mort de cinq civils noyés dans la zone sous son contrôle.

Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de la destruction, mardi, de ce barrage situé sur le fleuve Dniepr, qui fait craindre une catastrophe humanitaire et écologique. Volodymyr Zelensky a ainsi effectué, jeudi, un déplacement à Kherson, ville sinistrée depuis deux jours par d'importantes inondations entraînées par la destruction du barrage de Kakhovka.

Le président russe accuse l'Ukraine d'avoir commis «un acte qui a conduit à une catastrophe environnementale et humanitaire à grande échelle». Kiev accuse de son côté Poutine d'être responsable.

Les images de la destruction du barrage 👇 Vidéo: watson

A Kherson, ville située à 70 km en aval du barrage de Kakhovka, les évacuations se poursuivaient, mercredi, sous la pression du fleuve tout proche. Dans les rues du centre, l'eau arrive à la taille et en contrebas au bord du Dniepr, c'est de cinq mètres qu'elle est montée.

Les autorités ukrainiennes vont devoir évacuer plus de 17 000 civils, avait indiqué, ce mardi, le procureur général Andriï Kostine. Côté russe, les autorités ont évacué 1274 personnes et l'état d'urgence a été décrété dans la partie de la région de Kherson contrôlée par Moscou. Un nombre inconnu de civils ont également quitté les zones inondées des deux côtés par leurs propres moyens. Les alliés occidentaux de l'Ukraine ont condamné cet acte mettant en danger la vie des civils, dans l'attente d'informations plus précises.

Voici en images, les conséquences de ce drame:

La place principale de Nova Kakhovka est encore submergée, un jour après la destruction du barrage. Image: keystone

De nombreux habitants doivent patauger dans l'eau. Image: imago images

Certaines routes sont devenus des canaux… Image: www.imago-images.de

…alors que d'autres sont recouvertes de débris. Image: www.imago-images.de

La population de la ville voisine de Kherson a est appelée à évacuer avec leurs produits de première nécessité et leurs animaux de compagnie. Image: EPA

L'eau a grimpé régulièrement jusqu'à ce que de grandes parties de Kherson soient complètement inondées. Image: keystone

Elle a continué de monter mercredi. Selon CNN, les autorités estiment que le rythme a ralenti. Image: keystone

De nombreuses maisons sont complètement sous l'eau. Image: EPA

Les inondations ont des conséquences dramatiques pour les habitants et les animaux. Image: EPA

Les secouristes travaillent à plein régime. Image: EPA

Les bâtiments sont évacués. Image: EPA

Ceux qui sont équipés peuvent encore se déplacer. Kherson Image: keystone

La situation est particulièrement difficile pour de nombreuses personnes âgées. Image: keystone

Certains ont tout perdu. Image: keystone

Une femme âgée est hissée dans l'un des canots pneumatiques. Image: keystone

Le bétail doit aussi fuir les inondations. Image: www.imago-images.de

