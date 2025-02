Vidéo: watson

Soirée ski en Italie

En Sicile, l'Etna, l’un des plus hauts volcans d’Europe et parmi les plus actifs au monde, est entré en éruption. Depuis lundi soir, des coulées de lave sont visibles et certains profitent du spectacle pour skier.

Depuis le 8 février, l’Etna, le plus haut volcan d’Europe, est entré en éruption, mêlant explosions et coulées de lave. Actuellement recouvert de neige, il offre un spectacle saisissant où le blanc immaculé contraste avec la lueur rougeoyante du magma en fusion.

Ce spectacle lumineux fait évidemment le bonheur des skieurs qui dévalent les pentes situées à proximité des coulées de lave. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, l'expérience semble évidemment grisante, mais reste dangereuse. Dans le journal italien Notizie, les experts soulignent que, bien que l’activité actuelle ne paraisse pas inquiétante, une surveillance continue reste essentielle pour détecter tout changement dans le comportement du volcan. (sbo)