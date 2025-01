Vidéo: watson

Ces moments lunaires de l'investiture de Trump

Donald Trump est officiellement le 47ᵉ Président des Etats-Unis. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'intérieur du Capitole et dont le lot de moments cocasses valait bien une vidéo.

Ce lundi 20 janvier, Donald Trump a fait son grand retour à la Maison-Blanche. Les élus et les proches du président se sont réunis à l’intérieur du Capitole, à Washington D.C., pour célébrer son investiture. Après avoir prêté serment, lors d'une cérémonie en grande pompe, le 47ᵉ président des Etats-Unis s’est rendu à la Capital One Arena pour la soirée d’investiture. La journée s’est conclue par un grand bal où les invités ont dû se déhancher sur YMCA des Village People.

Ces festivités, qui ont lieu tous les quatre ans aux Etats-Unis, sont généralement plutôt protocolaires et un brin ennuyeuses… sauf quand on s’appelle Donald Trump. L’ancien magnat de l’immobilier est un candidat hors norme: non seulement il est le président le plus riche de l’histoire, avec une fortune estimée à 4,3 milliards de dollars, mais il est aussi le premier président à avoir été condamné au pénal. Surtout, il incarne une vision étrange d’une nouvelle Amérique, celle du Trumpisme.



Et c'était clairement la cérémonie des moments lunaires. A commencer par Melania, avec son immense chapeau tout droit sorti du film The Mask (visiblement pour éviter que son mari l'embrasse), un gouverneur en short décontracté ou encore Obama qui lâche à Bush: «Y a pas moyen d’arrêter tout ça?».

Pendant ce temps, Mark Zuckerberg ne peut s’empêcher de jeter un regard appuyé sur le décolleté de la fiancée de Jeff Bezos et Hillary Clinton éclate de rire quand Donald Trump balance que le golfe du Mexique sera rebaptisé «golfe de l’Amérique». Mais le clou du spectacle, c’est Elon Musk en roue libre totale qui, après une série de mimiques cheloues durant l'investiture, a fini par lâcher ce qui ressemble à des saluts nazis devant un public en folie durant un discours tenu sur la scène de la Capitol One Arena.

Et ce n'est que le premier jour de quatre ans de présidence…