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La météo se déchaîne à Toronto

Au Canada, la région de Toronto a été touchée mercredi soir par de violents orages qui ont entraîné des inondations et des chutes de grêle.

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Il pleut fort au Canada. La ville de Toronto a été frappée par de vents violents et des inondations. Sur les images ci-dessus, des rafales de vent, de la grêle et des inondations sèment le chaos dans les rues.

L’organisme Environnement Canada a émis mercredi une alerte aux orages violents avec de vents pouvant atteindre 110 km/h. Comme le relève Radio-Canada, au plus fort de la tempête, plus de 110 000 foyers étaient privés d’électricité, notamment en raison des pluies torrentielles et des rafales qui ont frappé ce secteur de l’Ontario. (sbo)