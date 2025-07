Keystone

Vietnam: Une trentaine de morts dans un naufrage en Baie de Halong

A cause de fortes pluies, une embarcation touristique a chaviré dans ce lieu prisé des touristes.

Plus de «International»

Au moins 34 personnes ont péri samedi et huit autres sont toujours portées disparues après le naufrage d'un bateau touristique transportant plus de 50 personnes, dont des enfants, dans la baie de Halong, une des destinations les plus prisées au Vietnam, a rapporté un média d'Etat.

Le site d'information VNExpress, qui avait fait état auparavant de 18 morts, a indiqué:

«Dans l'après-midi du 19 juillet, le bateau touristique Wonder Sea transportant 53 personnes a chaviré. Les gardes-frontières et la marine vietnamiens ont secouru 11 personnes et rétrouvé 28 corps.»

Le navire a chaviré en raison de soudaines et fortes pluies samedi après-midi, alors qu'il visitait le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a indiqué le site d'informations Dan Tri.

En 2024, 30 navires ont coulé dans la province côtière de Quang Ninh, le long de la Baie d'Halong, après avoir été atteints par le typhon Yagi.

La Baie d'Halong, visitée par des millions de personnes chaque année, est l'une des destinations touristiques les plus populaires du Vietnam, réputée pour ses eaux bleu-vert et ses îles calcaires ornées de forêts tropicales. (ats/afp)