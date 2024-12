Au Guatemala, 160 enfants exfiltrés d'une secte accusée de violences sexuelles

«Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde»: Macron s'emporte

«Je suis le critique le plus agressif de l’islam»: portrait du tueur de Magdebourg

Le groupe s'est installé à Oratorio en 2016, après des raids de la police et du parquet contre plusieurs de ses immeubles au Guatemala, pays où il est arrivé en 2013. A l'époque, les autorités avaient indiqué agir à la demande d'Israël, dont la police était à la recherche d'une mineure disparue. En 2014, la secte avait été expulsée d'un village en raison de plusieurs différends avec les habitants. (ats)

Goldman a estimé dimanche qu'il s'agissait de «fausses dénonciations», évoquant une «pression extérieure (pour) détruire la communauté» qui compte quelque 50 familles, principalement du Guatemala, des Etats-Unis et du Canada. La secte Lev Tahor a été fondée dans les années 1980 et pratique une forme ultra-orthodoxe de judaïsme, selon laquelle les femmes doivent notamment porter des tuniques noires qui les recouvrent de la tête aux pieds.

La perquisition était motivée par des soupçons de traite d'êtres humains «sous forme de grossesses forcées, de maltraitance d'enfants et de viol», avait indiqué le procureur Dimas Jiménez lors d'une conférence de presse. Les recherches ont permis de découvrir les ossements présumés d'un mineur, avait ajouté le parquet.

Une centaine de membres d'une secte juive ultra-orthodoxe du Guatemala, soupçonnée de violences sexuelles sur mineurs, se sont rassemblés dimanche pour exiger le retour des 160 enfants exfiltrés d'une propriété du groupe par les autorités deux jours plus tôt.

Plus de «International»

La secte Lev Tahor a été fondée dans les années 1980 et pratique une forme ultra-orthodoxe de judaïsme (image d'illustration).

La secte Lev Tahor a été fondée dans les années 1980 et pratique une forme ultra-orthodoxe de judaïsme (image d'illustration). Image: imago stock&people

Le plus grand iceberg du monde commence à bouger

Voici qui va profiter le plus de la baisse de la valeur locative en Suisse

Ces Romands devraient contacter leur caisse maladie le plus tôt possible

Les plus lus

L'attaque de Magdebourg fait 5 morts et 200 blessés

Le drame à la voiture-bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, a fait 5 morts et plus de 200 blessés, selon un bilan provisoire.

Le bilan de l'attaque de Magdebourg, au nord-est de l'Allemagne, est monté à 5 morts et plus de 200 blessés, ont indiqué samedi les autorités régionales. En visite samedi sur place, le chancelier Olaf Scholz a dénoncé un «acte terrible» et «fou».