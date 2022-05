Procès Depp-Heard: le témoignage de Kate Moss peut-il tout changer?

Selon le New York Post , Kate Moss est attendue à la barre pour témoigner ce mercredi dans le procès qui oppose Amber Heard à Johnny Depp . Et vraisemblablement, son témoignage servira à réfuter les propos tenus par l'actrice le 5 mai dernier. Elle avait mentionné le nom du mannequin lors de son passage à la barre.

Ascona et Locarno t'attendent - vote maintenant et élis le meilleur moment Dolce Vita!

Tout savoir sur le Dragon de la Mort, et non, ce n'est pas une arme de Poutine

Kate Moss et Johnny Depp se sont fréquentés dans les années 1990. Le témoignage du mannequin est (très) attendu par l'opinion publique. On vous explique pourquoi.

Les Polonais à bout de souffle dans leur aide aux réfugiés ukrainiens

La Pologne est le pays qui accueille le plus de civils fuyant l'Ukraine, mais le gouvernement ne finance pas cette mobilisation citoyenne. Trois mois après le début du conflit, la population est à bout de souffle.

Depuis le début du conflit, 6 millions d’Ukrainiens ont fui la guerre. 3,3 millions d'entre eux sont partis en Pologne, faisant du pays celui qui accueille le plus de réfugiés. Dans son journal télévisé du 22 mai, Arte alerte sur la situation: 90% de la mobilisation et de l’aide sont apportées par la société civile, les particuliers et les entreprises. Ils soutiennent les Ukrainiens à bout de bras avec ce qu’ils ont, c'est-à-dire leur temps, leur énergie et leur argent.