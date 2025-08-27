assez ensoleillé23°
Enquête pour violences conjugales: Jean Imbert se met «en retrait»

Plusieurs femmes accusent Jean Imbert de violences psychologiques et physiques.Image: Jean Imbert / Facebook

La star de la gastronomie française Jean Imbert a annoncé mercredi sur Instagram sa mise en «retrait» de ses établissements après l'ouverture d'une enquête judiciaire à son encontre pour violences conjugales.
27.08.2025, 17:4627.08.2025, 17:46
«C'est (...) par respect (pour mes collaborateurs, ndlr), que j'ai pris la décision de me mettre en retrait de mes établissements, le temps que la justice fasse son travail», écrit le gagnant de Top Chef en 2012, qui est notamment derrière les fourneaux du restaurant étoilé du Plaza Athénée à Paris et du Martinez à Cannes.

Surnommé «le chef des stars», Jean Imbert est visé par une enquête pour violences conjugales ouverte par le parquet de Versailles à la suite de la plainte déposée samedi par une de ses ex-compagnes, l'ancienne actrice Lila Salet, pour des faits remontant à 2012-2013.

Voici pourquoi l’Espagne protège mieux les femmes que la Suisse

En avril, l'hebdomadaire Elle avait relayé son témoignage ainsi que celui de trois autres anciennes compagnes accusant le chef de 44 ans de violences physiques et psychologiques.

Dans son message écrit mercredi sur Instagram, Jean Imbert, qui conteste ces accusations, exprime son «soulagement» que la justice soit saisie et affirme «ne pas avoir de doute sur l'issue de l'enquête».

«Je n'exprimerai pas ici sur ce qui a été dit ces derniers mois»

«... parce qu'on ne peut ni se défendre ni prendre la parole dignement dans le bruit médiatique», ajoute-t-il. (sda/ats/afp)

