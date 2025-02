Ce panneau allemand est particulièrement rare.

Voici ce que signifie ce panneau routier allemand très rare



C'est le panneau de signalisation le plus rare d'Allemagne . On ne le trouve en effet que sur l'autoroute A9. Et il y a une bonne raison à cela.

Si vous voyez ce panneau le long de l'autoroute, c'est que vous êtes en Bavière - plus précisément sur l'A9 entre Pfaffenhofen et l'échangeur de Holledau. C'est en effet le seul endroit où se trouve ce panneau de signalisation circulaire avec son impression énigmatique. Plus étonnant encore: les automobilistes peuvent l'ignorer - et ce de manière tout à fait officielle. Car ce panneau n'est pas fait pour eux.

Un panneau de repère pour les voitures autonomes

Les panneaux de 70 centimètres de diamètre avec un motif noir et blanc servent à orienter les voitures autonomes. En effet, le tronçon d'autoroute sur lequel ils se trouvent est une piste d'essai pour la conduite autonome et les systèmes d'assistance. Les capteurs des voitures d'essai enregistrent les informations des panneaux, leur ordinateur peut ainsi déterminer la position actuelle au centimètre près.

Le code de la route allemand définit la signification de plus de 1 000 panneaux de signalisation. Ce panneau n'en fait pas partie - et n'est donc pas un panneau de signalisation officiel.

140 kilomètres de l'A9 sont une piste d'essai

L'A9 entre Munich et Ingolstadt est devenue en 2016 une zone d'essai, longue d'environ 140 kilomètres. Elle est à la disposition des entreprises pour tester de nouvelles technologies, notamment les voitures à conduite autonome.

Les voitures autonomes peuvent y apprendre à communiquer entre elles ou avec l'infrastructure routière. Pour ce faire, les panneaux de repère ont été installés fin 2016. Ils sont 13 au total, espacés d'environ 2,5 kilomètres chacun. Comme ces panneaux n'ont aucune signification pour les automobilistes, ils ne ressemblent pas aux panneaux habituels qui sont en vigueur sur nos routes. (mab)