A partir de 2035, plus aucune émission carbone ne sera tolérée pour les nouvelles voitures européennes. Image: imago-images.de

Voici la liste des pays qui vont interdire les voitures à essence

L'Ethiopie est le premier pays à interdire complètement l'importation de voitures thermiques et mise dès à présent entièrement sur l'e-mobilité. L'Etat africain prend ainsi une nette avance sur l'UE et d'autres pays industrialisés.

Philipp Reich Suivez-moi

Plus de «International»

Le 30 janvier, le ministère éthiopien des Transports et de la logistique a annoncé la fin de l'importation de tout véhicule à moteur à combustion. Les habitants ne pourront, par ailleurs, plus acheter que des voitures électriques. Reste encore à déterminer une date d'entrée en vigueur pour cette règle.

L'électrification est déjà néanmoins en marche. A l'origine, le gouvernement éthiopien prévoyait d'introduire 148 000 voitures électriques et 48 555 bus électriques d'ici 2030. Cet objectif ayant déjà été atteint grâce aux avantages fiscaux, il s'est fixé un but plus ambitieux encore de 439 000 véhicules au total. En outre, 2226 stations de recharge sont prévues dans tout le pays, dont 1176 dans la seule capitale d'Addis Abeba.

La raison invoquée par le gouvernement éthiopien pour cette mesure drastique, c'est le zéro émission d'ici 2050. Les experts pensent toutefois que ce sont des raisons financières et non environnementales qui ont prévalu. Le pays connaît des difficultés économiques et n'est actuellement pas en mesure de générer les devises nécessaires à l'importation d'essence. En revanche, grâce à de grandes centrales hydroélectriques et au barrage Great Ethiopian Renaissance Dam sur le Nil bleu – un projet à bout touchant – l'électricité bon marché abondera bientôt.

Le reste du monde se prépare aussi

Avec l'interdiction des moteurs thermiques, l'Ethiopie franchit une étape qui fait réagir toute l'Europe. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni prévoient depuis longtemps d'en faire autant. Mais les plaintes des constructeurs et les demandes d'adaptation se multiplient.

En Europe aussi, les jours des véhicules thermiques sont comptés. Dans l'Union, les voitures neuves roulant à l'essence ou au diesel disparaîtront des catalogues à partir de 2035. Les 27 états membres ont en effet décidé fin mars 2023 de les interdire dans une large mesure.

Dès 2021, dans le cadre de la conférence mondiale sur le climat à Glasgow, 30 états, 14 grands constructeurs automobiles et d'autres partenaires avaient signé une déclaration commune en ce sens. L'objectif était de parvenir à zéro émission pour les voitures et les minibus d'ici 2040.

La Norvège va encore plus vite, puisqu'elle veut faire appliquer cette règle dès 2025. Les Scandinaves sont sur la bonne voie: en janvier 2024, neuf voitures neuves sur dix étaient purement électriques, selon l'agence de presse Reuters. Dès la fin de cette année, il pourrait y en avoir plus que de voitures à combustion sur les routes norvégiennes.

Aux Etats-Unis aussi, on s'efforce de faire progresser l'électrification du parc automobile. Le gouvernement de Joe Biden a annoncé en mars que d'ici 2032, plus de 50% de tous les nouveaux véhicules devront être soit purement électriques, soit hybrides. Selon le New York Times, le taux des électriques neufs aux Etats-Unis n'atteint pour l'heure que 7,6%, celui des hybrides environ 16%.

La Chine en revanche connaît un boom des voitures électriques. Rien qu'en 2023, il s'en est vendu 6,3 millions dans l'«Empire du Milieu». Mais contrairement à l'UE, Pékin refuse d'interdire complètement les moteurs à combustion. Il est néanmoins prévu que tous les nouveaux véhicules soient exempts d'émissions d'ici 2040.

La Suisse veut s'en tenir au calendrier de l'UE

Et la Suisse? Lors d'une réunion en juin dernier, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur la question. Il y recommandait le passage à un trafic sans émissions d'ici 2050 «en principe au même rythme que l'UE et avec les mêmes mesures».

Berne se prononçait ainsi également en faveur d'une interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel sur ses routes. En effet, pour la période à partir de 2035 – date à laquelle débutera l'interdiction de vente de l'UE – les directives européennes les plus poussées pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers doivent être «reprises en principe», selon le rapport.

Il faudra néanmoins franchir encore une étape dans la législation sur le climat avant que l'interdiction n'entre en force dans notre pays. Car la reprise de la loi européenne ne sera pas automatique. Le Parlement devra donner son feu vert.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)