Migrol prépare ses stations-service du futur

En Argovie, Migrol teste un nouveau concept de station-service, le premier du genre en Suisse. En plus de l'essence, la filiale de Migros propose un restaurant italien. Toutes les stations-service de la marque feront-elles de même?

Nicolas Blust / ch media

Migrol adapte son offre. La première station-service nouvelle génération a ouvert ses portes le 21 mars à Spreitenbach, en Argovie, et offre bien plus que des pompes à essence. Le nouveau concept combine des stations de recharge électrique, des magasins et de la restauration sous un même toit. De quoi transformer la station-service en une zone de loisirs.

La station-service Migrol à Spreitenbach. Il y a un restaurant Vapiano dans le magasin. Image: dr

Depuis plusieurs années, la demande décroissante de carburants fossiles et l'augmentation des stations de recharge électrique dans les garages privés et sur les parkings publics concurrencent les stations-service et en modifient leur raison d'être.

«Les exploitants de stations-service doivent se réinventer» Andreas Flütsch, PDG de Migrol

C'est pour cette raison que la filiale de Migros mène un projet pilote à Spreitenbach.

Première station Migrol avec restaurant intégré

Outre les pompes à essence classiques, la nouvelle station-service dispose également de bornes de recharge pour voitures électriques, d'un magasin et d'un distributeur automatique de collations 24/7. Rien de révolutionnaire, certes, mais en parallèle, le shop de la station-service abrite une offre de restauration, la première de ce type en Suisse.

«Grâce à notre nouveau concept, nous rendons nos sites encore plus attrayants» Le service de presse de Migrol

Le nouveau concept regroupe des bornes de recharge électrique, des magasins et des restaurants sous un même toit. Image: dr

Les sondages auprès des clients ont montré que cette valeur ajoutée était appréciée. L'offre de restauration est un pas important vers l'avenir.

La chaîne de restaurants Vapiano prépare des plats italiens frais. Ils peuvent être dégustés sur place dans l'aire de restauration. Le concept gastronomique adapté à la station-service, avec le nom légèrement modifié Vapialino, est exploité par le groupe Sodano, qui gère déjà deux restaurants de la marque Vapiano à Zurich en tant que franchise.

Pourquoi le choix s'est-il porté sur l'Argovie ?

Le projet pilote à Spreitenbach a été lancé il y a environ un mois. Migrol ne souhaite pas fournir de chiffres précis, mais l'entreprise se dit très satisfaite du développement jusqu'à présent. Les réactions positives des clients sur place le confirment.

«Nous apportons une réponse aux conditions et aux besoins changeants des clients, augmentons l'attrait par rapport aux concurrents et créons plusieurs raisons de s'arrêter et de rester dans un lieu confortable avec une large gamme d'offres.» Andreas Flütsch, PDG de Migrol

Mais pourquoi avoir choisi justement Spreitenbach comme site pour cette phase de test? «La situation a été jugée prometteuse et ce spot a donc été identifié comme site pilote idéal pour pouvoir recueillir les premières expériences avec ce concept d'avenir», répond l'entreprise.

L'accent est mis sur la durabilité

La durabilité des services est une priorité et se reflète également dans l'aménagement intérieur, confié au studio d'architecture Gala Design de Zurich. L'utilisation de bois clair combiné à des meubles colorés et un éclairage chaleureux crée une ambiance moderne et naturelle, et génère de la convivialité.

«La verdure et les plantes soulignent le caractère naturel» Migrolino

Le design a été pensé pour créer une ambiance naturelle. Image: dr

Comme la phase de test a été un succès, le concept pourrait bientôt être étendu à d'autres stations Migrol. L'évaluation des futurs sites progresse et l'entreprise espère pouvoir fournir bientôt plus d'informations à ce sujet. Ainsi, d'autres stations-service de la nouvelle génération pourraient ouvrir leurs portes à l'avenir en Suisse.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)