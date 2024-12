Une start-up comme pari existentiel pour Volkswagen

Watts On

Watts On

Voici qui possède les voitures les plus chères de Suisse

Certains services restent sous sa responsabilité, comme le développement de l'info-divertissement ou de la conduite automatisée en partenariat avec des fournisseurs comme Bosch et Mobile-Eye.

Son personnel administratif a été réduit de 30% cette année. Environ 150 des ingénieurs de Cariad seront détachés auprès de la nouvelle co-entreprise entre Volswagen et Rivian, a affirmé à l'AFP un porte-parole de Cariad.

Quid de Cariad et de ses plus de 5500 salariés en Europe? La filiale «continuera à jouer un rôle important», a promis le PDG.

Une architecture électronique fiable et simplifiée, les promesses de la jeune pousse font rêver les héritiers des créateurs de la Golf. La co-entreprise veut commercialiser des véhicules nouvelle génération dès 2026. Volkswagen s'est engagé à y investir jusqu'à 5,8 milliards de dollars d'ici 2027.

Rien de plus compliqué pour un groupe quasi centenaire comme Volkswagen, dont l'organisation interne est complexe, avec dix marques automobiles qui se sont développées chacune de leur côté, explique Andreas Nienhaus, du cabinet d'études Oliver Wyman.

L'ex-patron a cru «qu'on pouvait transformer un constructeur automobile classique en géant de la technologie et de l'informatique», résume l'analyste.

L'enjeu est de taille: l'échec de Cariad, accusée de retards et de défauts dans ses logiciels, a coûté sa place à l'ancien PDG de Volkswagen, Herbert Diess, limogé en 2022, et des sommes considérables au groupe, d'après Dudenhöffer, qui parle d'un «gouffre à milliards».

La plupart ont préféré une solution entre les deux, en nouant des partenariats, comme annoncé par Mercedes avec Google et Nvidia.

Que ce soit pour les fonctions primaires des voitures, les applications ou encore la conduite assistée, les constructeurs sont confrontés à la montée en puissance des «softwares», les logiciels intégrés, de plus en plus sophistiqués, dont l'importance prend le pas sur celle du «hardware», la mécanique de la voiture.

Un pari «à haut risque» , selon Ferdinand Düdenhöffer, expert du Center Automotive Research (CAR), puisque Rivian, spécialisé dans la fabrication de camions, camionnettes et SUV entièrement électriques, est beaucoup moins établie que l'Américain Tesla ou que les grandes entreprises technologiques avec lesquelles travaillent nombre de constructeurs.

Plus de «International»

En s'alliant à Rivian, une jeune pousse américaine pour construire ses voitures électriques nouvelle génération, le vétéran Volkswagen, englué dans la plus grosse crise de son histoire, tente le tout pour le tout.

Attention à ces arnaques Migros, TCS et Ikea en Suisse

Les plus lus

Voici le point commun entre la rébellion en Syrie et Les Experts Miami

Une révolte qui secoue un pays. Une chanson de rock mythique. Un texte qui parle de révolution, d'espoirs déçus et d'un éternel retour du même. Vous reprendrez bien un peu de Won't get fooled again en ces temps d'actualité chamboulée?

La rébellion du leader d'opposition islamiste Abou Mohammed Al-Joulani a réussi: en quelques jours, la dictature sanglante du tyran Bachar al-Assad s'est écroulée. A Damas, des manifestations de joie ont éclaté et un vent de fraîcheur libératrice semble souffler sur le pays.