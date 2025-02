VW laisse entrevoir à quoi ressemblera l'ID.1 Image: vw

Une VW électrique à 20 000 francs? Voici les premières images

En 2027, Volkswagen veut lancer une voiture électrique à petit prix. L'entreprise vient de révéler la première image de la petite automobile.



Volkswagen a révélé la première image de son modèle électrique d'entrée de gamme, qui devrait être produit en série à partir de 2027 pour environ 20 000 francs. La voiture électrique sera «une Volkswagen au sens propre du terme», a affirmé la présidente du comité d'entreprise, Daniela Cavallo.

La seule image teaser publiée jusqu'à présent montre un véhicule avec des phares carrés reliés entre eux par un cache. Avec l'ID.1, Volkswagen fait ses adieux à l'ancien look des modèles ID. L'objectif est de s'orienter à nouveau vers le design classique de VW.

Les données techniques ne sont évidemment pas encore disponibles, mais l'autonomie de la nouvelle petite voiture ID.1 devrait être d'au moins 300 kilomètres. Ses dimensions devraient être légèrement supérieures à celles de l'E-Up, avec une longueur d'environ 3,80 mètres.

Se différencier des voitures chinoises

Comme la future ID.2 au format Polo, le modèle d'entrée de gamme ID.1, encore plus petit, repose sur la dernière version de la plateforme électrique de VW «MEB Entry». Au sein du groupe Volkswagen, toute une famille de petites voitures devrait voir le jour sur cette plateforme électrique développée pour les petites voitures, notamment avec Skoda et Cupra. Le développement commun permet de réduire les coûts.

Volkswagen présentera au public son modèle électrique d'entrée de gamme début mars. Selon la nomenclature actuelle, il devrait s'appeler ID.1. Si l'on éclaircit l'image teaser publiée par VW, c'est toutefois le nom ID.One que l'on peut lire.

Comme l'ID.3 de la taille d'une Golf et la petite voiture ID.2, l'ID.1, encore plus petite, devrait être produite en Europe afin de raccourcir les distances de transport et de réduire les émissions. Volkswagen peut ainsi se différencier des voitures électriques chinoises moins chères.



Volkswagen en crise



Volkswagen veut également construire la future E-Golf en Allemagne, mais pour cela, l'actuelle Golf à combustion doit céder sa place. Le chef de la marque, Thomas Schäfer, confie:

«L'usine de Wolfsburg a des perspectives d'avenir claires. Grâce au transfert de la Golf vers le Mexique, nous créons de la place pour les technologies modernes. De nouveaux procédés de production feront leur entrée dans le hall 54. Nous voulons y construire le successeur électrique de la Golf sur la nouvelle plateforme SSP, ainsi que le T-Roc électrique à fort volume. Nous faisons ainsi de Wolfsburg la capitale de notre nouvelle classe compacte entièrement électrique.»

La plateforme SSP est une nouvelle plateforme électrique, numérique et évolutive pour la prochaine génération de voitures électriques.

Volkswagen est profondément en crise, les ventes de voitures électriques étaient en 2024 bien en deçà des prévisions, la concurrence chinoise s'intensifie. Le groupe espère se remettre sur les rails grâce à un plan en trois points. Les structures de coûts doivent être optimisées et la gamme de modèles existante doit être élargie de manière ciblée.

Neuf nouveaux modèles électriques seront lancés d'ici 2027, une annonce bien accueillie par les experts. Depuis des années, Volkswagen est connu pour lancer des développements tardivement, mais avec force. Selon les experts du secteur, des modèles VW à la fois bon marché et typiques, comme l'ID.1 et l'ID.2, ont un grand potentiel.



Depuis que la Up n'est plus commercialisée, Volkswagen manque d'une petite voiture citadine et d'une voiture électrique vraiment bon marché: la voiture compacte ID.3, disponible depuis cinq ans, démarre en Allemagne à un peu moins de 30 000 euros. Chez nous, le prix catalogue est de 33 300 francs, le prix effectif avec la remise du concessionnaire devrait donc être plus avantageux.

La plus petite ID.2 au format Polo, vendue environ 25 000 francs, devrait être produite en série début 2026, un an avant l'ID.1. (t-online/oli)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci