Voici les opérateurs suisses les moins chers pour voyager

Les tarifs en itinérance varient significativement entre les opérateurs suisses, selon moneyland.ch. Voici le comparatif en graphes.

Les différences de tarifs en itinérance entre les opérateurs de téléphonie mobile suisses restent importantes, selon une étude de moneyland.ch publiée lundi. Swisscom s'affiche comme le prestataire le moins cher.

Dans son analyse annuelle, le service comparatif en ligne moneyland.ch a d'abord pris en compte les clients qui voyagent dans les pays de l'Union européenne (UE) quatre fois au cours d'une année.

Le comparatif global des prix des opérateurs suisses dans l'UE

Le comparateur se base sur un volume de données total de 6 giga-octets et 120 minutes d'appels téléphoniques. Résultat: Swisscom arrive en première position avec des coûts de 86,60 francs. Swype (87 francs) et Aldi Suisse (89,60 francs avec abonnement) suivent de près. Avec M-Budget de Migros et Wingo, une marque de Swisscom, les coûts restent inférieurs à 100 francs.

Sunrise est en revanche nettement plus cher à 139,50 francs. Avec Yallo, marque de Sunrise, et Lebara, les tarifs grimpent encore, à 160 francs (avec carte prépayée) et 170 francs (avec abonnement).

Chez certains prestataires, les tarifs dépendent du pays de l'UE concerné. C'est le cas pour Salt, où les prix sont toujours assez salés: avec l'abonnement, les clients paient entre 133,50 et 367,90 francs, selon les pays. En utilisant une carte prépayée, les coûts sont également nettement plus élevés avec Salt. L'un des fournisseurs les plus chers est par ailleurs Post Mobile – une offre de Salt en collaboration avec la Poste Suisse – avec des tarifs allant de 276,70 francs à 336,70 francs selon les pays.

Les opérateurs suisses les moins chers concernant internet dans l'UE

Il existe également de grandes différences entre les fournisseurs concernant les forfaits de données en itinérance. Chez Lidl, Post Mobile et Salt, les voyageurs paient 24,95 francs ou 39,95 francs pour 1 Go de données par an. Avec Coop Mobile, 3 Go de données en itinérance coûtent 60 francs et avec GoMo, la marque bon marché de Salt, 75 francs. Avec Coop Mobile, 10 Go de données en itinérance coûtent 200 francs et avec GoMo, 250 francs.

Voici les opérateurs les plus économiques pour les voyages hors-UE

Pour les personnes qui passent leurs vacances en dehors de l'UE, les différences de prix peuvent de même varier fortement. Moneyland.ch a comparé les prix dans 14 pays (parmi lesquels les Etats-Unis, le Canada, la Thaïlande, le Vietnam, la Tunisie, la Turquie et les pays des Balkans) pour un volume de données de 1 Go en itinérance. Pour l'ensemble des destinations, Galaxus, iWay et Swisscom affichent les tarifs les moins élevés.

