La Suisse possède l'un des 10 meilleurs aéroports au monde

La marque pour ado Brandy Melville est dans la tourmente

Des cas d'agressions sexuelles, racisme, discrimination ou encore antisémitisme ont éclaté au grand jour suite au documentaire Brandy Hellville & the Cult of Fast Fashion, centré sur la marque Brandy Melville. Voici les 6 choses à retenir sur les vêtements qui ont marqué notre adolescence.

Brandy Melville vit-elle ses derniers jours? Le nouveau documentaire HBO sur la marque de fast-fashion, Brandy Hellville & the Cult of Fast Fashion, disponible depuis le 9 avril sur la plateforme de streaming, tire la sonnette d'alarme et fait grand bruit. Et pour cause, le documentaire fait état d'une liste de pratiques alarmantes basées sur les déclarations d'anciens employés. Racisme, grossophobie, antisémitisme, agressions sexuelles et plus encore, le documentaire réalisé par Eva Orner, à qui l'on doit également Taxi to the Dark Side, fait suite au reportage de la journaliste Kate Taylor de Business Insider, publié en 2021.