10 000 clients en Suisse impactés par la faillite d'un géant du tourisme

Image: www.imago-images.de

La faillite du groupe de tourisme FTI touche des milliers d'Helvètes, selon Martin Wittwer, président de la Fédération suisse du voyage.

Plus de «Economie»

La faillite du troisième plus gros groupe de tourisme européen FTI n'est pas sans conséquence en Suisse. Quelque 10 000 personnes sont touchées, a estimé Martin Wittwer, président de la Fédération suisse du voyage (FSV), interrogé par l'agence AWP.

Les clients ayant effectué leur réservation via un bureau de voyages bénéficient d'une protection. En effet, le fonds de garantie de la branche suisse du voyage garantit leur argent. Il n'y aura pas non plus de dommage pour les réservations faites via des agences de voyage en Suisse, a assuré Wittwer. Les agences cherchent en effet des solutions pour les clients dont les voyages FTI ont été annulés.

Ce fonds de garantie ne peut être mis à contribution immédiatement. Il ne pourra l'être que lorsque la filiale suisse FTI Touristik, basée à Allschwil, aura été mise en faillite, a précisé à AWP le directeur de ce fonds Marco Amos. Les clients concernés par des annulations de voyages doivent d'abord s'annoncer à FTI Touristik et exiger le remboursement de leur argent.

Quant aux clients qui ont fait leur réservation via l'allemand FTI Touristik GmbH, ils devront faire marcher le fonds de garantie outre-Rhin. (jah/ats)