Trois arnaques vicieuses peuvent coûter très cher aux touristes en Italie

Les vacanciers qui prennent la route deviennent rapidement la cible d'escrocs. L'équivalent du TCS autrichien met en garde contre certaines arnaques qui peuvent coûter très cher en Italie.

Markus Abrahamczyk / t-online

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Un bruit sourd sur l'autoroute ou un prétendu bon samaritain sur une aire de repos: sur des routes inconnues, les automobilistes deviennent vite des victimes. «Ces pièges peuvent toucher n'importe qui et coûter cher», prévient Dagmar Redel, experte de l'ÖAMTC, le club automobile autrichien.

Heureusement, la plupart des vacanciers ne croisent jamais la route d'escrocs, mais il reste néanmoins utile de savoir reconnaître les principaux signaux d'alerte.

L'arnaque du rétroviseur

Cette escroquerie vise principalement les automobilistes en Italie. Les auteurs lancent une pierre contre une voiture en mouvement, provoquant un bruit sec. Quelques instants plus tard, ils affirment que le vacancier a endommagé leur rétroviseur extérieur et exigent un paiement immédiat en espèces.

Si vous ne constatez aucun dégât, poursuivez simplement votre route. Si vous décidez malgré tout de vous arrêter, restez à l'intérieur de votre véhicule et n'entrouvrez la vitre que de quelques centimètres. Exigez d'appeler la police. Cette réaction suffit souvent à faire fuir les escrocs.

Le piège du dépannage sur l'autoroute

Dans ce cas, les criminels profitent de véritables pannes. A peine la voiture est-elle immobilisée sur le bas-côté qu'un prétendu service de dépannage surgit de nulle part, avant même que vous ayez pu demander de l'aide. Le piège se referme lorsque les escrocs emmènent le véhicule dans un garage éloigné. Ils réclament ensuite des sommes totalement excessives pour le remorquage et les réparations.

Le sabotage des pneus sur une aire de repos

Ici, les escrocs convoitent les objets de valeur laissés dans la voiture. Pendant une pause sur une aire d'autoroute, ils endommagent discrètement un pneu. Peu après avoir repris la route, la crevaison se produit. De prétendus bons samaritains ou services de secours arrivent aussitôt. Pendant qu'ils détournent l'attention des occupants du véhicule, leurs complices dérobent sacs, argent et autres objets de valeur restés dans l'habitacle.

Trois gestes simples pour décourager les voleurs

En appliquant ces trois règles, vous compliquerez la tâche des criminels pendant vos vacances:

Vérifiez les poignées. Après avoir verrouillé votre voiture avec la télécommande, tirez brièvement sur une poignée pour vous assurer que les portes sont bien fermées. Des escrocs utilisent parfois des brouilleurs afin d'empêcher le verrouillage à distance.

Après avoir verrouillé votre voiture avec la télécommande, tirez brièvement sur une poignée pour vous assurer que les portes sont bien fermées. Des escrocs utilisent parfois des brouilleurs afin d'empêcher le verrouillage à distance. Rangez les bagages dans le coffre. Ne laissez jamais vos sacs ou vos effets personnels en évidence sur les sièges. Placez-les dans le coffre afin de ne pas tenter les voleurs.

Ne laissez jamais vos sacs ou vos effets personnels en évidence sur les sièges. Placez-les dans le coffre afin de ne pas tenter les voleurs. Inspectez votre véhicule. Après chaque arrêt sur une aire de repos sans surveillance, contrôlez rapidement votre voiture et l'état des pneus. Si une panne survient peu après avoir repris la route, faites preuve de prudence. Restez à l'intérieur du véhicule, gardez les portes verrouillées et appelez les secours.

(trad. hun)