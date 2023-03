Image: AP

Comment le groupe Wagner a fait de la guerre son business

Parmi les compagnies militaires privées existant aujourd'hui dans le monde, le groupe russe Wagner est unique par l'ampleur, la portée et l'audace de ses activités. Retour sur les enjeux majeurs de cette société privée.

Thierry Vircoulon / the conversation

Un article de The Conversation

Créée après la révolution du Maïdan, en Ukraine (hiver 2013-2014), pour appuyer les séparatistes pro-russes dans le Donbass, cette organisation, largement impliquée en ce moment dans les combats autour de la ville de Bakhmout, joue actuellement un rôle de premier plan dans le conflit qui l'a vue naître. Mais entre 2014 et 2022, elle s'est fait un nom en étendant son champ d'opérations au Moyen-Orient et, surtout, à l'Afrique.

Le groupe doit sa visibilité médiatique d'abord à la Syrie, où il a combattu aux côtés des troupes gouvernementales et a été confronté aux forces américaines, puis à l'Afrique, où il s'étend de manière agressive depuis 2017. Initialement, il est apparu comme un fournisseur d'instructeurs et de combattants russes en Syrie, en Libye et sur divers théâtres d'opérations africains. Il est désormais bien plus que cela.

Au-delà du mercenariat

De récentes recherches montrent que le groupe Wagner a une double dimension : l'une visible (la fourniture de combattants/instructeurs), l'autre invisible. Comme souvent, l'aspect visible n'est que le sommet de l'iceberg.

Si Wagner a déployé à ce jour des forces dans cinq pays africains (Libye, Soudan, Centrafrique, Mali et brièvement Mozambique), des éléments liés à son dirigeant Evguéni Prigojine ont été identifiés dans plus d'une douzaine de pays africains pour des missions variées (militaire, économique ou politique).

Pays où le groupe Wagner est engagé militairement, économiquement et politiquement. Carte issue du rapport « La Zone grise. L’engagement militaire, mercenaire et criminel de la Russie en Afrique », de Julia Stanyard, Thierry Vircoulon et Julian Rademeyer, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, février 2022.

Wagner fonctionne comme une holding multisectorielle qui opère à l'étranger dans trois domaines stratégiques par le biais d'entités militaires, économiques et politiques interconnectées qui, toutes ensemble, forment le groupe - ou, plutôt, la nébuleuse.

En effet, ces sociétés sont caractérisées par leur opacité. Certaines d'entre elles fournissent des services militaires à des gouvernements autocratiques affaiblis (formation, équipements, combattants), n'hésitant pas à violer les embargos de l'ONU comme en Centrafrique et en Libye. D'autres fournissent des services de conseil politique et d'influence (missions d'observation électorale biaisées, campagnes de propagande et de désinformation numérique, etc.). Certaines exploitent des ressources naturelles en contrepartie de services politiques ou militaires, tandis que d'autres encore fournissent des services logistiques (transport).

Bien qu'elles soient dispersées de par le monde, elles ont toutes en commun d'être liées à des entreprises basées en Russie et contrôlées par Evguéni Prigojine et son entourage. Cette holding multisectorielle montre que le groupe Wagner n'est pas seulement une société militaire, mais aussi un prestataire d'opérations d'influence politique et un réseau d'entreprises avec des filiales locales.

De ce fait, la présence de la holding varie selon les pays. Si certains de ses engagements sont purement militaires (Libye), d'autres se limitent à des rôles politiques, commerciaux ou encore logistiques (Cameroun, Kenya). Et dans certains pays (Centrafrique, Soudan), le Groupe Wagner déploie la totalité de sa gamme d'activités.

Pouvoir et crime organisé

Cette holding russe n'est pas seulement ancrée dans le vaste univers de la corruption internationale (paradis fiscaux, sociétés écrans, commerce illicite, etc.), elle s'inscrit aussi et surtout dans l'histoire contemporaine de la Russie.

Elle est, en effet, le symbole de l'évolution des relations entre le crime organisé et le pouvoir en Russie. La mafia a connu un véritable essor en Russie après la chute de l'Union soviétique. Avec la privatisation des entreprises publiques et la faiblesse d'un État russe ne disposant pas des ressources nécessaires pour maintenir l'ordre, la criminalité a explosé et certaines privatisations ont donné lieu à de véritables guerres économiques (par exemple, la fameuse guerre de l'aluminium). Bon nombre des oligarques d'aujourd'hui ont fait fortune pendant cette période violente.

Toutefois, depuis l'avènement de Poutine, la relation entre le crime organisé, les oligarques et le pouvoir a changé. Les groupes criminels organisés sont devenus plus subordonnés et contrôlés par le Kremlin. Dans le même temps, le modèle dominant dans la criminalité organisée russe a évolué : les «entrepreneurs de violence» contrôlant des marchés criminels ont été remplacés par des «entrepreneurs criminels», beaucoup plus ancrés dans l'économie légale.

De criminel à chef d'entreprise, la trajectoire d'Evguéni Prigojine reflète parfaitement cette évolution. Sous le règne de Poutine, les hommes d'affaires politiquement connectés sont devenus plus dépendants du Kremlin pour maintenir leur pouvoir et leur richesse. Le groupe Wagner repose sur cette relation symbiotique entre le pouvoir, le monde des affaires et celui de la criminalité. De ce fait, en quelques années, cette nébuleuse d'entreprises privées est devenue un des outils de la diplomatie secrète russe.

Diplomatie secrète et contournement des sanctions

Le mode d'intervention de Wagner à l'étranger révèle son étroite imbrication avec le pouvoir russe. Le déploiement de personnel est toujours précédé d'un contact à haut niveau dans l'appareil d'État russe, d'une campagne d'influence sur les réseaux sociaux et de création de filiales locales du groupe. Le partenariat est ainsi agréé au plus haut niveau des deux pays et repose sur un montage financier généralement basé sur l'exploitation de ressources naturelles du pays de déploiement (pétrole en Syrie et or en Afrique).

Avec les sanctions contre la Russie, l'intérêt stratégique que représente la holding Wagner s'est encore accentué. Non seulement ses services politiques et militaires servent à accroître l'influence du Kremlin à l'étranger (en particulier en Afrique francophone) mais ses activités dans les économies illicites peuvent permettre de contourner les sanctions occidentales et de développer des ressources économiques alternatives.

Si sa participation aux combats sur le front russo-ukrainien provoque des frictions entre Prigojine et la hiérarchie militaire, en revanche son rôle d'agent d'influence à l'étranger risque d'être de plus en plus utile pour la diplomatie secrète et l'économie de guerre du Kremlin, comme l'atteste la récente visite à Bamako du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov.

Cet article est le résumé du rapport «La zone grise : l'engagement militaire, mercenaire et criminel de la Russie en Afrique» de Julia Stanyard, Julian Rademeyer et Thierry Vircoulon publié par Global Initiative against Transnational Organized Crime.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original