en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
International
Chine

La Chine sanctionne 20 entreprises américaines à Taïwan

La Chine sanctionne 20 entreprises américaines à Taïwan

En réaction à une importante vente d’armes américaine à Taïwan, 20 entreprises du secteur de la défense, dont un site de Boeing, ont été sanctionnées vendredi par Pékin, qui dénonce une atteinte à sa souveraineté et au principe d’une seule Chine.
27.12.2025, 14:3227.12.2025, 14:32

La Chine a annoncé vendredi des sanctions contre 20 entreprises américaines du secteur de la défense, en riposte à une vente d'armes à Taïwan signalée la semaine dernière. Parmi les firmes sanctionnées figure un site de Boeing.

La vente d'armes de 11 milliards de dollars, la deuxième depuis le retour à la présidence des Etats-Unis de Donald Trump, «viole le principe d'une seule Chine [...] et porte gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale» du pays, a réagi vendredi le ministère chinois des affaires étrangères.

Parmi les entreprises américaines visées en représailles figurent le conglomérat de l'aéronautique Northrop Grumman et le site de Boeing de Saint-Louis, dans le Missouri (centre), qui participe notamment à la construction d'avions de combat F-15 et F-18. Elles n'ont plus le droit de travailler avec des groupes chinois et leurs éventuels actifs financiers en Chine sont gelés, a-t-il annoncé.

Taïwan compte sur son «bouclier de silicium» face à Pékin

Dix dirigeants ont été sanctionnés

Pékin a également sanctionné dix dirigeants du secteur, qui se voient interdire l'accès au territoire chinois, y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao qui disposent de leurs propres services d'immigration.

La Chine revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire et n'exclut pas de s'en emparer par la force.

Les huit contrats annoncés par Washington la semaine dernière au profit de Taïwan portent sur des systèmes de missiles Himars, des obusiers, des missiles antichars, des drones et des pièces détachées pour d'autres équipements, selon le ministère taïwanais des affaires étrangères.

Il s'agit de la vente la plus importante depuis 2001, lorsque George W. Bush avait validé la livraison de 18 milliards de dollars d'armes à Taïwan. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump vante des frappes au Nigeria après le «massacre de chrétiens»
Selon le président américain, les Etats-Unis ont mené de «nombreuses» frappes contre l'Etat islamique au Nigeria. C'est la première intervention militaire américaine dans le pays sous son règne.
Les Etats-Unis ont mené de «nombreuses» frappes meurtrières contre l'Etat islamique dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump. Il a promis de nouvelles attaques si l'organisation continue de tuer des chrétiens dans le pays.
L’article