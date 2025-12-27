La Chine sanctionne 20 entreprises américaines à Taïwan

En réaction à une importante vente d’armes américaine à Taïwan, 20 entreprises du secteur de la défense, dont un site de Boeing, ont été sanctionnées vendredi par Pékin, qui dénonce une atteinte à sa souveraineté et au principe d’une seule Chine.

La Chine a annoncé vendredi des sanctions contre 20 entreprises américaines du secteur de la défense, en riposte à une vente d'armes à Taïwan signalée la semaine dernière. Parmi les firmes sanctionnées figure un site de Boeing.

La vente d'armes de 11 milliards de dollars, la deuxième depuis le retour à la présidence des Etats-Unis de Donald Trump, «viole le principe d'une seule Chine [...] et porte gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale» du pays, a réagi vendredi le ministère chinois des affaires étrangères.

Parmi les entreprises américaines visées en représailles figurent le conglomérat de l'aéronautique Northrop Grumman et le site de Boeing de Saint-Louis, dans le Missouri (centre), qui participe notamment à la construction d'avions de combat F-15 et F-18. Elles n'ont plus le droit de travailler avec des groupes chinois et leurs éventuels actifs financiers en Chine sont gelés, a-t-il annoncé.

Dix dirigeants ont été sanctionnés

Pékin a également sanctionné dix dirigeants du secteur, qui se voient interdire l'accès au territoire chinois, y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao qui disposent de leurs propres services d'immigration.

La Chine revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire et n'exclut pas de s'en emparer par la force.

Les huit contrats annoncés par Washington la semaine dernière au profit de Taïwan portent sur des systèmes de missiles Himars, des obusiers, des missiles antichars, des drones et des pièces détachées pour d'autres équipements, selon le ministère taïwanais des affaires étrangères.

Il s'agit de la vente la plus importante depuis 2001, lorsque George W. Bush avait validé la livraison de 18 milliards de dollars d'armes à Taïwan.