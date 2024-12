ChatGPT à un numéro WhatsApp et vous pouvez causer avec lui Image: watson

ChatGPT est maintenant disponible sur WhatsApp

Les développeurs de ChatGPT ont rendu leur programme accessible aux utilisateurs de WhatsApp. Les conversations avec l'IA ne sont plus uniquement possibles par chat.

Steve Haak / t-online

ChatGPT débarque sur WhatsApp, comme l’a annoncé OpenAI sur son site officiel. Plus besoin d’un compte ChatGPT pour échanger avec la célèbre intelligence artificielle. Les utilisateurs de WhatsApp peuvent maintenant discuter par message ou même appeler ChatGPT.

Comment ça marche?

Il suffit d’ajouter le numéro dédié à vos contacts. Une fois le contact enregistré, vous pouvez démarrer une conversation et poser vos questions à l’IA. Mieux encore, il est possible de passer des appels, mais avec deux limitations:

La durée gratuite des appels est fixée à 15 minutes par mois.

Actuellement, les appels directs ne sont disponibles que depuis les Etats-Unis.

Lors d’un livestream, des employés d’OpenAI ont démontré qu’il était possible d’appeler ChatGPT même avec un vieux téléphone à clapet ou un modèle à cadran rotatif.

Voici comment ajouter ChatGPT à vos contacts

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone. Cliquez sur l'icône «+» pour ajouter un nouveau contact. Saisissez le numéro suivan: +1-800-242-8478 et enregistrez-le. Retournez dans le menu des chats WhatsApp, démarrez une nouvelle conversation et sélectionnez le contact ChatGPT que vous venez d’ajouter.

Et voici ce qu'il se passe la première fois que vous causez avec. Image: watson

Les quelques restrictions à connaître

Certaines fonctionnalités nécessitant un compte ChatGPT restent indisponibles pour l’instant. Par exemple:

Chat avec des images: il n’est pas encore possible d’envoyer ou de recevoir des images.

il n’est pas encore possible d’envoyer ou de recevoir des images. Personnalisation: ChatGPT ne mémorise pas vos préférences pour les conversations futures.

De plus, la récente fonction de recherche web, permettant d’obtenir des réponses rapides accompagnées de liens vers des sources fiables, n’est pas non plus prise en charge. Enfin, les connaissances de l’IA s’arrêtent à octobre 2023, comme l’indique OpenAI. Les questions sur des événements mondiaux après cette date risquent donc de rester sans réponse.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich