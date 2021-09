International

Youtube

BTS met le feu à l'ONU avec «Permission to dance»



Image: Keystone

A l'ONU, la K-pop inspire plus que Boris Johnson

Lundi, les BTS sont devenus diplomates aux Nations unies. Pour accompagner leur discours plaidant la cause de la «Gen Z» sous pandémie, les sept membres ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux: danser. Un record sur Youtube.

C'était une scène d'un tout autre genre sur laquelle est monté le groupe BTS ce 20 septembre. Pour la 76ème session de l'Assemblée générale de l'Organisation des nations unies (ONU) organisée à New-York, les rois de la K-pop ont pris la parole pour parler de l'un des plus grands enjeux internationaux: le climat.

Porte-parole des jeunes

J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga, et V ont ainsi profité de leur tout nouveau passeport diplomatique reçu en juillet dernier, afin de partager leurs ressentis et celui d'autres jeunes du monde sondés sur leurs réseaux sociaux. Rien de nouveau sous la pluie, on apprend que cette génération a notamment souffert de:

L'annulation des remises de diplôme.

La mise en pause des concerts.

L'impression de ne pas avoir le droit de se plaindre.

Le discours des BTS a mis en lumière les nombreuses difficultés rencontrées par la jeunesse ces deux dernières années, tant face à la pandémie du Covid-19 qu'aux dérèglements climatiques mondiaux. Présentée comme la génération perdue, cette jeune population a pu compter sur ces diplomates d'un nouveau genre pour souligner leur résilience et leur adaptation «incroyables» face aux crises.

«Au lieu de craindre le changement, cette génération que l'on devrait plutôt décrire "de bienvenue" continue à aller de l'avant» assemblée générale des nations unies

Fraîchement vaccinés, les membres du groupe ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité de se faire piquer contre le Covid-19.

Pas comme l'ami du cousin de Nicki Minaj qui clame avoir souffert des testicules à cause du vaccin Testicules, impuissance: Nicki Minaj part en guerre contre le vaccin Link zum Artikel

Mieux que Boris Johnson et Emma Watson

Chassez le naturel et il revient au galop, les superstars de la K-pop n'ont pas pu s'empêcher de chapeauter leur discours par la diffusion du clip de leur dernier tube «Permission to dance» (2021). Exit la posture officielle, les cravates serrées et les vestons cintrés, la vidéo diffusée devant un public de diplomates clairsemés a fait exploser les records d'audience sur Youtube, dès sa publication.



En moins de 24 heures, la performance a été vue près de dix millions de fois. Soit plus que le premier ministre britannique Boris Johnson qui avait également prononcé un discours quelques heures avant et qui ne compte que 4000 vues. Le discours des BTS a, dans le même temps, détrôné celui d'Emma Watson présenté au siège de l'ONU en 2014 et qui compte aujourd'hui près de 4,7 millions de vues, comme le rapporte Insider.

Ca pourrait aussi vous intéresser:

Ces statistiques devraient faire plaisir au gouvernement de Séoul qui entendait tirer parti de la célébrité du groupe en les nommant diplomates aux côtés du président sud-coréen Moon Jae-in. Lequel, avec les quelque 192 autres chefs d'Etat, assistera à l'Assemblée générale des Nations Unies jusqu'au 28 septembre. Ce afin de notamment débattre sur la pauvreté dans le monde.

Et, si vous êtes allergiques à la K-pop. Sa voix à elle va vous scotcher L'actualité internationale vous intéresse? Par ici 👇 Un géant de l'immobilier vacille en Chine et les marchés mondiaux chutent Link zum Artikel Vous planifiez vos vacances d'automne? Ce que vous devez savoir Link zum Artikel La Chine est-elle à l'aube d'une dictature digitale? Link zum Artikel Angela Merkel s'en va. Mais que perd-on vraiment avec son départ? Link zum Artikel Le choix des sous-marins américains est une claque pour la France Link zum Artikel Pourquoi Al-Qaïda pourrait menacer l'Afghanistan d’ici à 2 ans? Link zum Artikel Montrer tous les articles