Un Néerlandais recherche son amour perdu en Suisse après 50 ans 😍

Même si quelques années ont passé, il ne l'a pas oubliée. Un Néerlandais de 88 ans est tombé amoureux d'une femme à Wildhaus il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, il souhaite la retrouver et s'excuser auprès d'elle.

C'est une histoire qui va vous toucher en la lisant. Elle est racontée dans le journal local Toggenburger Tagblatt. Au cœur de l'histoire, le Néerlandais Ger Zevenbergen et une femme mystérieuse.

Revenons 50 ans en arrière et rendons-nous à Wildhaus, dans le Toggenburg. Zevenbergen, la trentaine, vient de terminer une semaine d'école de ski. Le dernier après-midi, sa classe de ski se réunit pour un apéritif de clôture. La belle inconnue est également présente. Zevenbergen voit pour la toute première fois le visage qui allait changer sa vie.

Ils entament une conversation. Même si peu de mots sont échangés en raison de la barrière de la langue, Zevenbergen ne parle pas allemand. Une proximité se crée malgré tout, par des regards et des contacts tendres. Le Néerlandais promet à la jeune femme de danser avec elle le soir du bal de fin d'année. Les noms, adresses et numéros de téléphone ne sont pas échangés, mais pour Zevenbergen, c'est le coup de foudre.

Voilà à quoi ressemblait Ger Zevenbergen lorsqu'il est tombé amoureux de la belle inconnue. image: pd

L'ennui, c'est que le Néerlandais, aujourd'hui âgé de 88 ans, était marié au moment de la rencontre avec l'inconnue et s'est rendu à Wildhaus avec sa femme. Celle-ci avait suivi le cours de ski de fond et avait insisté le soir pour accompagner son mari au bal. Le Néerlandais est aujourd'hui conscient que l'affaire n'est pas tout à fait en ordre:

«J'aurais dû avouer à la belle dame que j'étais marié, mais je n'ai pas pu»

Arrivé sur place avec son épouse, Zevenbergen ne trouve pas le courage d'entrer en contact avec l'inconnue. Il déclare au Toggenburger Tagblatt:

«Lorsque nous sommes arrivés au bal, j'ai ignoré la jeune femme. A un moment donné, elle en a eu assez»

Elle quitte le bal de fin d'année et jusqu'à aujourd'hui ─ 50 ans plus tard ─ c'est la dernière fois que Zevenbergen a vu cette femme. Le cœur brisé, il prend le chemin du retour avec son épouse.

Voici à quoi ressemble Ger Zevenbergen aujourd'hui, 88 ans. image: PD

Après le retour au pays, le quotidien domine, la pépinière qu'il possède doit être gérée. Le temps passe, le couple n'a pas d'enfants. Lorsqu'il entend une chanson à la radio il y a un an, tous les sentiments reviennent. Les paroles: «Pourquoi, pourquoi m'as-tu quitté? Qu'est-ce que je t'ai fait?»

L'épouse de Zevenbergen est décédée il y a cinq ans, il ne lui a jamais parlé de sa rencontre avec l'inconnue, le chagrin d'amour né à l'époque reste son secret.

Cette annonce sera publiée prochainement dans le journal.

Recherche d'un ancien amour d'école de ski Un skieur hollandais souhaite s'excuser auprès d'une camarade de classe de l'école de ski de Wildhaus après plus de 50 ans, en raison du non-respect de deux promesses faites. Nous sommes tombés amoureux lors d'un verre d'adieu le dernier jour de ski au Bergrestaurant Oberdorf. Nous nous étions donné rendez-vous le soir au bal de ski à l'hôtel Hirschen de Wildhaus. Ce soir-là, j'ai ignoré la dame qui a quitté la fête déçue et en colère. Je suis vraiment désolé pour cet incident et c'est pourquoi je vous sollicite. J'espère que quelqu'un de la classe de ski concernée se souvient de cet incident. Si c'est le cas, veuillez prendre contact au 0031 6 1170 5648.

Ger Zevenbergen veut retrouver la femme qui n'a jamais quitté son esprit. Il ne parvient pas à se débarrasser de la mauvaise conscience de l'avoir abandonnée à l'époque. Il cherche, il contacte des émissions de télévision et passe une annonce dans le Toggenburger Tagblatt, c'est sa dernière chance. Il n'a pas beaucoup d'informations sur l'inconnue, la barrière de la langue de l'époque rend la recherche actuelle d'autant plus difficile. Même si l'homme de 88 ans est conscient que ses chances ne sont pas très grandes, il ne peut pas lâcher prise. Il veut s'excuser auprès de la femme inconnue. (rst/sas)