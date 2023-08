Voici ce qu'on sait sur le nouvel iPhone 15

Le nouveau smartphone d'Apple ne sera présenté que dans deux mois aux Etats-Unis mais son design fait déjà beaucoup parler. On fait le point.

Le mois de septembre approche à grands pas et avec lui, la présentation du nouveau smartphone de la marque à la pomme. Très attendu, l'iPhone 15 est déjà au centre de toutes les rumeurs comme le rapporte le magazine GQ.

Des bordures extrêmement fines

Selon Ice Universe, l'un des fournisseurs d'Apple, le nouvel iPhone 15 devrait être doté de bordures encore plus fines que les modèles précédents appareils. Selon Frandroid, l’iPhone 15 Pro Max devrait quant à lui avoir les bordures les plus fines jamais vues sur un smartphone.

Le port USB Type-C

Apple devrait enfin intégrer le port USB Type-C à la place du port Lightning sur les nouveaux smartphones. L'Union européenne avait décidé d'imposer ce système au géant américain, qui a finalement décidé de faire comme bon lui semble.

Pour rappel, les smartphones Apple disposent en effet du port Lightening depuis l'iPhone 5, soit 11 ans. Ce changement constitue donc une première.

Un nouveau bouton pression

Ce nouveau bouton de pression devrait remplacer le bouton actuel du volume notamment, nous explique le magazine GQ. On vous en parlait en mars dernier, tant le volume, le déverrouillage que le mode silencieux ne devraient plus se faire qu'à travers des touches tactiles.

Image: twitter

Changement de module photo

Les modules photos sur les iPhone 15 et 15 Plus auront droit à un nouveau look. Ces derniers seront équipés d'un capteur principal de 48 mégapixels, l'équivalent des iPhone 14 Pro actuels. Un zoom optique x6 devrait être disponible pour les modèles 15 Pro, contre un Zoom optique x3 aujourd'hui pour le même modèle.

L'écran de l'iPhone 15

L'écran du nouvel appareil sera équipé du Dynamic Island, mini bulle ovale qui remplace l’encoche du Face ID que l'on connait depuis 2022 sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. De manière globale, l'iPhone 15 devrait offrir plus de rondeur afin d'améliorer la prise en main du smartphone.

Image: twitter

Rappelons toutefois que toutes ces informations ne sont que des rumeurs. Toutefois, si ces dernières s'avèrent être vraies, il s'agirait de la première fois qu'Apple effectue autant de changements sur un smartphone. Il faudra donc s'armer de patience pour découvrir le nouvel appareil de la marque à la pomme. Rendez-vous en septembre! (sia)