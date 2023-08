La star est manifestement plus douée avec un micro qu'une spatule. Image: instagram

Britney prépare une omelette (et ça fait pas rêver)

Malgré son divorce en cours, Britney Spears semble heureuse. En tout cas, elle mange. Même si on espère pour elle qu'elle lève un peu le pied et se fait livrer de la bouffe (parce que si elle se contente de sa propre cuisine, ça va être compliqué à digérer).

Plus de «Société»

Britney semble aller bien, malgré l'annonce récente de son divorce d'avec Sam Asghari après 14 mois de mariage. En tout cas, elle s'occupe. Entre deux chorégraphies lunaires, la star cuisine et le fait savoir sur Instagram. Pour le plus grand déplaisir des fins gourmets.

Dans la vidéo, publiée mardi, Britney nous montre comment réaliser une «omelette».

«Pourquoi les restaurants ne servent-ils pas de poivrons dans les omelettes??? C'est comme ça que je l'aime!!! C'est la seule façon... ils sont si doux!!!» Britney, en légende de sa vidéo.

Sauf que si vous voulez réellement voir un tuto pour apprendre à réaliser une omelette, il faudra continuer à chercher. En revanche, si vous crevez la dalle et cherchez un moyen de vous couper l'appétit, vous êtes servi.

La foodie du dimanche coupe d'abord des poivrons, en laissant la partie blanche avec les graines ainsi que l'étiquette collée dessus, puis casse des œufs à une main. Waouh. On pourrait penser qu'elle a un certain tour de main, sauf qu'elle EN MET PARTOUT, ce qui est parfaitement répugnant. La tomate est, elle aussi, coupée grossièrement, également avec l'étiquette. Mais la vision de ce petit bout de papier pas comestible est rapidement éclipsée par le fait que ses manches trempent dans la bouffe, nom de Zeus.

Épargnez-vous, ne regardez pas cette vidéo:

Vidéo: watson

Britney balance ensuite les morceaux de tomate dans la poêle, tout en aspergeant les flammes, qui le lui rendent bien. Ce qui ressemble à une tranche de fromage sortie d'un sac plastique est encore ajoutée à la mixture. Et enfin, TADAM! C'est prêt. Et, spoiler, ça ne ressemble pas franchement à une omelette (mais plutôt à ce qu'on trouve sur le trottoir vers 5h du matin le dimanche aux abords des boîtes de nuit).

Si vous comptiez aller lire les commentaires sous le post de Britney, vous risquerez d'être déçu. D'abord, parce que la star a bloqué la possibilité de commenter ses photos et vidéos. Ensuite, parce que le tuto «omelette» a été supprimé (mais vous tomberez sur des vidéos de danse, dont une récente où la star a un morceau de PQ ou de mouchoir à la main, on sait pas).

Sur Twitter, certains fans de l'artiste assurent qu'avec sa vidéo cooking, elle a simplement voulu démontrer qu'elle était bel et bien capable de se nourrir toute seule, en réponse à un article de TMZ publié quelques heures plus tôt.

«C'est tellement drôle que TMZ dise que Britney est dans un si mauvais état en ce moment qu'elle doit être nourrie par Cade, pendant qu'elle poste des vidéos d'elle préparant ses propres repas, etc... ils ont vraiment essayé»

Le tabloïd déclarait que Mathew Rosengart et Cade Hudsonon, ses avocat et manager, devaient s'occuper de la faire manger, et que certains de ses proches s'inquiètent de sa santé mentale actuelle, en marge de son divorce. En tout cas, elle cuisine. Est-ce que cette «omelette» était bonne? C'est moins sûr.

Vous voulez voir son manoir?