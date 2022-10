Face à la menace de la Corée du Nord, BTS s'engage dans l'armée

Le boys band le plus populaire au monde fait une pause et entame son service militaire. Auparavant, la société sud-coréenne avait débattu pendant des années d'une éventuelle dérogation pour BTS.

Fabian Kretschmer, pékin / ch media

Les célèbres «Bangtan-Boys» quittent la scène pour s'installer temporairement dans une caserne militaire. Mardi, le label du groupe sud-coréen BTS a annoncé que ses sept membres allaient bientôt commencer leur service militaire. Le chanteur Kim Seok-jin, déjà âgé de 29 ans, sera le premier à commencer son devoir patriotique cette année . Ses collègues suivront successivement, de sorte que le groupe de K-pop sera probablement en pause jusqu'en 2025.

BTS a ainsi mis un point final à un débat qui a occupé les médias sud-coréens et le Parlement pendant des années. Le pays tout entier se demandait s'il fallait autoriser les stars à déroger à leurs obligations militaires qui durent un an et demi.

Pas de service si le prestige national est augmenté

Les règles en vigueur jusqu'à présent semblent arbitraires et d'un autre âge. Les sportifs de haut niveau ne sont par exemple pas tenus de faire leur service militaire s'ils remportent une médaille aux Jeux olympiques - ou au championnat d'Asie de football, comme l'a fait le joueur phare de l'équipe nationale Heung-min Son. Les musiciens classiques et les excellents chercheurs sont également exemptés de cette règle dans certains cas, pour autant que leur travail augmente le prestige national.

Le groupe a donné un concert dans un stade en Corée du Sud pas plus tard qu'il y a une semaine. Image: AP Yonhap

Il ne fait pourtant aucun doute que depuis des décennies, personne n'a autant contribué à la notoriété de la Corée du Sud dans le monde que les membres du BTS: depuis près de trois ans, personne n'a généré autant de ventes de disques, et selon les estimations, les membres ont engrangé plus de 50 millions de dollars rien qu'en 2020.

Mais leur carrière ne remplit pas seulement leurs propres poches, elle soutient aussi toute l'économie sud-coréenne, qui surfe avec succès sur la vague de la K-pop. En effet, le groupe ne fait pas que donner envie à de nombreux jeunes touristes de se rendre à Séoul, d'acheter des produits cosmétiques «made in Korea» et de regarder les films du pays du fleuve Han. En plus de cela, le bénéfice indirect pour l'image de la Corée du Sud est inestimable, par exemple lorsque BTS se produit devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

BTS le 24 septembre 2018 à l'ONU. Image: FR61802 AP

Mais le camp conservateur actuellement au pouvoir avait notamment insisté pour que les musiciens ne bénéficient d'aucune exception. Le service militaire est en effet une question hautement sensible en Corée en raison du conflit avec le Nord ennemi et son dictateur Kim Jong-un.

Et si l'on apprend tous les deux mois qu'un acteur ou le fils d'un dirigeant d'entreprise a contourné le service militaire obligatoire en obtenant auparavant une nationalité étrangère, cela entraînerait des semaines de presse négative et pourrait détruire des carrières entières.

En ce sens, le choix de BTS pourrait bien avoir été judicieux d'un point de vue commercial. Et les sources de revenus ne vont certainement pas se tarir au cours des deux prochaines années: en effet, le label s'est déjà préparé depuis longtemps à l'absence des chanteurs et, selon les experts, il dévoilera désormais des vidéos préenregistrées et du merchandising.

Aborder les sujets tabous

La K-pop fonctionne en général un peu comme une banque d'investissement: un label recrute les membres d'un groupe dès leur plus jeune âge, investit des sommes énormes dans leur formation de chanteur et de danseur ainsi que dans des cours de langue et la gestion des médias. Ce n'est que des années plus tard que l'on décide si le produit global, soigné jusque dans les moindres détails, fonctionne sur le marché et génère les bénéfices attendus.

Mais dès le début, le boys band BTS a fait exploser les conventions de la K-pop. Avant de se lancer dans une carrière pop, les sept jeunes hommes étaient en partie des rappeurs underground. Aujourd'hui encore, ils écrivent eux-mêmes leurs chansons, participent au perfectionnement de la production et renoncent au playback lors de nombreuses représentations live.

Leur performance incroyable aux Grammy Awards. Vidéo: YouTube/BANGTANTV

De plus, contrairement aux générations précédentes, ils n'évitent pas les sujets socialement critiques ou tabous : Ainsi, dans les paroles de leurs chansons, BTS s'engage pour la santé mentale, dénonce l'immense pression de la performance en Corée du Sud et critique les conventions sociales strictes.

Les fans extrêmement loyaux de BTS, également connus sous le nom de «Army», ont d'abord réagi avec déception, mais ont ensuite exprimé leur soutien: «Je suis toujours inconsolable, mais très fier de la décision qu'ils ont prise», a écrit un fan sur les réseaux sociaux. Un autre a commenté : «C'est un si grand honneur pour BTS de servir leur pays non seulement dans le domaine du divertissement, mais aussi en tant que citoyen».

Traduit de l'allemand par Anne Castella