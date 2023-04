Le virus du Covid mute en permanence afin d'éviter l'immunité des humains. Image: Kateryna Kon / Science Photo Library RF

Un nouveau variant du Covid se répand en Inde, sera-t-il bientôt en Suisse?

Omicron mute sans cesse pour contourner l'immunité de la population. En Inde, cela donne Arcturus, XBB.1.16, qui est également arrivé en Europe.

Bruno Knellwolf / ch media

Le variant BQ.1.1 d'Omicron, nommée Cerberus, dérivée du chien infernal Kerberos de la mythologie grecque, s'était répandue en novembre. Après coup, le «chien de l'enfer» n'était pas aussi mordant que son nom le laissait supposer.

Aujourd'hui, des chercheurs indiens mettent en garde contre un nouveau sous-variant, qui a reçu un nom encore plus poétique: le variant ABB.1.16 est appelé Arcturus, d'après l'étoile la plus brillante du ciel nordique.

Une jolie dénomination pour un agent pathogène qui connaît un taux de croissance extrême en Inde. En effet, en l'espace de deux semaines, le nombre d'infections y a augmenté de 281%. En Inde, le nombre de décès a augmenté de 17%.

Des conséquences mondiales

Cette information de mise en garde provient d'un tweet du pédiatre indien Vipin Vashishta, également membre du groupe de l'OMS sur les vaccins et chercheur au Mangia Hospital and Research Center à Bijnor. Selon lui, la population indienne a résisté à la tempête des variantes de BA et de XBB.1.5 grâce à son immunité. Selon l'expert, si Arcturus parvenait à briser cette immunité, cela pourrait avoir des conséquences mondiales.

Actuellement, ce n'est pas encore le cas. Selon l'analyste de virus Richard Neher de l'Université de Bâle, XBB.1.16 n'a pas encore été séquencé en Suisse. L'expert en virus ajoute toutefois qu'en Suisse, seule une petite partie des échantillons de Covid est encore séquencée. En Allemagne et dans d'autres pays européens, XBB.1.16 a déjà été détecté, bien qu'en petit nombre.

En Suisse, le variant XBB.1.5 est actuellement très dominant. À 89%, alors que les variantes omicron BA.2.75, BA.4 et BQ.1, qui prévalaient auparavant, ne représentent plus que de très petites parts.

«La variante XBB.1.16 se distingue essentiellement de XBB.1.5 par les mutations de pointe supplémentaires E180V et K478R» Richard Neher, analyste de virus de l'Université de Bâle.

Ces deux mutations pourraient éventuellement conduire à une invasion immunitaire, c'est-à-dire à un meilleur contournement de l'immunité existante dans la population.

Des modifications dans le génome

Le directeur de l'Institut de virologie de l'université de Giessen affirme que XBB.1.16 présente en outre une série d'autres modifications dans le génome, qui ne concernent pas seulement la protéine Spike.

Ces modifications concernent le gène ORF9b, impliqué dans la suppression de la réponse à l'interféron, des messagers produits par les cellules infectées afin d'avertir les autres cellules de l'infection et de mettre en place des contre-mesures.

Il n'est, toutefois, pas clair si cela rend Arcturus plus dangereux. Le Sras-CoV-2 possède plusieurs de ces antagonistes d'interféron et l'ORF9b n'est pas le plus puissant d'entre eux. C'est pourquoi Richard Neher affirme également que l'on ne peut pas dire pour l'instant à quel point l'Arcturus rend malade.

En Suisse, la situation n'est pas très différente de celle de l'Inde en ce qui concerne la prédominance des variantes.

«En Inde aussi, XBB ou des variantes similaires étaient fréquentes auparavant. Il n'est pas évident de savoir si elle a un net avantage sur XBB.1.5» Richard Neher, analyste de virus de l'Université de Bâle.

