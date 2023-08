montage: watson, images: instagram x shutterstock X threads

Zuckerberg bat Musk par KO technique

Le combat MMA entre Musk et Zuckerberg n'aura-t-il jamais lieu? Le patron de Meta, fatigué par les atermoiements de son grand rival, estime pour sa part qu'«il est temps de passer à autre chose».

Le combat Musk contre Zuckerberg, est-ce que ça va faire «pschiit»? Comme le combat Booba-Kaaris, qu'on attend toujours? Pourtant, tout avait bien commencé. «Meta contre Tesla», «Zuck vs Musk»...Le petit monde de la Toile compressé dans l'unidimensionnel «X» avait préparé popcorn et pécules pour les paris, tandis que «Zucky» s'enfilait un quintal de nuggets entre deux deadlifts et trois balayages au jiu-jitsu, et autres arts martiaux mixtes.

Le combat en cage des deux rutilantes figures de la tech' devait être diffusé en direct sur l'ex-Twitter. Les deux champions s'étaient chauffés à blanc dans la torpeur du mois de juin. «Je suis prêt pour un combat en cage», affirmait l'un. «Envoie-moi l'emplacement», s'armait l'autre.

Mark est en mission. source: instagram

Mais voilà, le patron de Meta semble bel et bien sur le pied de guerre, quand l'outsider travaille davantage son esquive qu'il ne rode ses high kicks. A chacun sa méthode, bien entendu. Quand le premier se fait photographier sous tous les angles sur un tatami, l'autre rend coup pour coup par tweets interposés - c'est que la rhétorique, ça peut faire des dégâts, et une bonne logorrhée, ça vous étouffe son homme. Mais Zuckerberg semble avoir flairé comme un relent de pneu dégonflé, qu'il s'est empressé de diffuser sur la plateforme Threads dimanche.

«Je pense que nous pouvons tous convenir qu'Elon n'est pas sérieux et qu'il est temps de passer à autre chose» Mark Zuckerberg

Mark zuckerberg sur Threads.

«J'ai proposé un vrai rendez-vous. Dana White (patron de l'UFC) a proposé d'en faire une compétition légitime pour la charité. Elon n'a pas confirmé la date, puis a dit qu'il devait se faire opérer, et maintenant, il réclame plutôt une séance d'entraînement dans mon jardin», regrette le boss d'Instagram.

Comme le rappelle le Guardian, Musk avait d'abord suggéré que le combat se déroule dans un «lieu épique» en Italie. Les hautes sphères de la politique du cru avaient été sonnées. Le ministre italien de la Culture himself, Gennaro Sangiuliano, avait confirmé avoir parlé à Musk au sujet de l'organisation d'un «grand événement caritatif évoquant l'histoire». Une somme à six zéros avait été évoquée, qui serait destinée à deux hôpitaux italiens pour enfants. La ville de Rome est cependant très vite biffée de l'équation martiale.

Vendredi, c'est le drame. Le patron de Tesla évoque une «opération mineure» pour un «problème avec (son) omoplate droite frottant contre (ses) côtes». Un accroc qui serait réparé «dans quelques mois», mais qui a eu l'heur de courroucer de l'autre côté du ring:

«Si Elon devient sérieux au sujet d'un vrai rendez-vous et d'un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux» Mark Zuckerberg threads

Ce à quoi Elon Musk s'est empressé de répondre, tout en finesse: «il (Zuckerberg) ne peut pas manger chez Chick-fil-A, ce serait du cannibalisme».

Traduction fidèle: Zuck est un pleutre (avec des plumes et un bec). source: x

Si le fight tant émulé au sein de la sphère médiatique fait un flan, les internautes déçus pourront toujours se consoler par une bataille rangée de mèmes.

