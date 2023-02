Vidéo: watson

Vous ne devinerez jamais à qui appartenait ce manoir à côté de Disney World 🤯

Un youtubeur a visité une maison abandonnée en Floride, à côté du parc d'attractions de Mickey Mouse et son ancien propriétaire ne fait pas forcément partie du monde des Bisounours.

Il existe dans la banlieue d'Orlando, en Floride, un manoir abandonné. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais le nom de son ancien propriétaire est assez inhabituel: Ben Laden.

La propriété, qui a été saisie en 2019 pour environ 7,5 millions de francs, n'appartenait pas au célèbre terroriste Oussama Ben Laden, mais à Khalil Ben Laden - l'un de ses quelque 50 frères et sœurs. Cependant, selon plusieurs sources, Oussama aurait séjourné dans cette villa avec ses enfants.

Cette maison n'est qu'à 25 kilomètres ou à une demi-heure de route de Disney World, le symbole de la culture américaine.

L'avenir de la villa est incertain

Après que son frère ait déclaré la guerre à l'Occident et surtout aux États-Unis avec le 11 septembre 2001, Khalil Ben Laden a quitté le pays. Bien qu'il ait été prouvé qu'il n'avait rien à voir avec les attentats terroristes, en tant que membre de la famille du chef terroriste Oussama, sa vie aux États-Unis était compromise.

Depuis, l'immense villa pieds dans l'eau avec dépendance pour les amis et piscine est vide et inhabitée. Le youtubeur Steve Ronin, qui a visité et filmé le manoir pour sa chaîne, rapporte des rumeurs selon lesquelles il pourrait être démoli. (lzo)

