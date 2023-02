Image: keystone

Accusée de transphobie, J.K. Rowling contre-attaquera dès mardi

L'auteure d'Harry Potter est la cible d'accusations de transphobie depuis plus de deux ans. Elle racontera son histoire dès le 21 février dans une série de podcasts.

Jeudi 16 février, la chroniqueuse Pamela Paul prenait la défense de J.K. Rowling dans les colonnes du New York Times, quelques jours avant la sortie d'un podcast dans lequel l'auteure britannique se défendra contre les accusations de transphobie dont elle est la cible depuis 2020.

Pour Pamela Paul, c'est «une frange bruyante d'internet et un certain nombre de puissants militants des droits des transgenres et de groupes de pression LGBTQIA+» qui l'ont qualifiée de transphobe. Des accusations que de nombreux fans ont reprises. Certaines bibliothèques ont même enlevé les Harry Potter des étagères.

J.K. Rowling est désormais la cible de menaces de mort et autres violences physiques. Elle racontera son histoire dans une série de podcasts intitulés: Le procès de sorcières de J.K. Rowling.

«Des gens sont venus chez moi, là où vivent mes enfants. Mon adresse a été publiée en ligne. Selon la police, les menaces reçues devaient être prises au sérieux» J.K. Rowling the new york times

Une campagne de haine que Pamela Paul qualifie «d'absurde et de dangereuse». Des accusations qui, selon elles, ne reflètent en rien les réelles opinions de l'auteure d'Harry Potter, et qui ne prouvent ni qu'elle met les personnes transgenres en danger, ni qu'elle nie leur droit d'exister.

The Witch Trials of J.K. Rowling, disponible dès le 21 février sur les plateformes audio Spotify, Apple Podcasts et Audible.