Ce canton enregistre un nombre de naissances historiquement bas

Ce canton enregistre un nombre de naissances historiquement bas

Avancée de la science: en remplaçant des mitochondries défectueuses, on est parvenu à donner naissance à des bébés en bonne santé.
Image: Getty
Le nombre des naissances continue de reculer dans le canton du Jura. La tendance se poursuit depuis le début du siècle.
13.12.2025, 12:5813.12.2025, 12:58

Au total, 579 naissances ont été enregistrées l'an dernier, un chiffre qui est passé pour la première fois sous le seuil des 600.

Le nombre de naissances est passé de 828 en 1999 à 579 en 2024, soit 7,8 naissances pour 1000 habitants, indique le canton du Jura dans son Mémento statistique 2025.

Cette tendance se retrouve dans l’indicateur conjoncturel de fécondité qui reflète le nombre moyen d’enfants par femme. Après avoir oscillé autour de 1,65 entre 2011 et 2021, il est tombé à 1,34 en 2024. Ce phénomène de diminution de la natalité se retrouve à l’échelle nationale: avec 1,29 enfant par femme, il s'agit du niveau le plus bas depuis le début des relevés.

Plus de bébés hors mariage

Dans le canton, le statut matrimonial des mères a également évolué ces dernières années: les naissances hors mariage représentaient en 2024, 41,3% du total des naissances contre 10,4% en 1999.

C'est lorsqu'elles ont entre 30 et 34 ans que les Jurassiennes sont les plus nombreuses à donner la vie. Parmi les 579 naissances enregistrées l'an dernier, seules 5 mères avaient moins de 20 ans. (ats)

