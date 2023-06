Follow us for more beauty tips!

Humeur

On a touché le fond: ces influenceurs inventent la «grosse douche»

Vous pensiez que l'humanité avait déjà atteint les bas-fonds les plus profonds? Désolée, non: des influenceurs ont «inventé» le concept de la «everything shower». Oui, la grosse douche.

Il ne se passe pas une semaine sans qu'internet nous ponde un «nouveau» concept, plus con que le précédent, mais moins abrutissant que le suivant. Voici la tendance de la «everything shower».

Bienvenue dans ce 57e coup de gueule contre la crème de la crème des influenceurs, ceux qui n’ont pas inventé l’eau tiède!

C'est quoi cette merde ?

Sur TikTok, le hashtag #everythingshower a été vu des centaines de millions de fois. En (bon) français, on pourrait traduire ça par la «douche de tout», la «douche all-inclusive» appelez ça comme vous voulez, je m'en fous.

En gros, selon certains influenceurs, entre une fois par semaine et une fois par mois, il faut prendre une super grosse douche en utilisant à peu près tous les produits possibles et imaginables. Gommage, huiles pour le cuir chevelu, masque pour le visage, shampoing, masque pour les cheveux, bref, vous prenez tout Sephora et vous vous l’étalez sur le corps.

«Comme ça?»

via GIPHY Oui, bravo Jessica.

«Quoi, on doit s'étaler tout ça sous la douche…?» Vous, en mode «je comprends pas les bails».

D'abord, on se tartine chaque centimètre carré avec tous les produits. On laisse poser pendant une heure, et une fois qu’on ressemble à un vase en terre cuite, là on peut aller boucher les canalisations en enlevant tout ça. On rince abondamment, pendant des heures, jusqu’à ce que la peau des doigts et des orteils soit bien flétrie et que les nappes phréatiques soient vides.

Une fois qu’on a le tournis d’avoir passé trop de temps à respirer des vapeurs de savon chimique, on peut sortir. Et juste avant ou juste après s'être évanoui, on se tartine de crème hydratante.

Mais ça sert à quoi ?

En plus d'être l'occasion idéale d'utiliser tous les produits que les vendeurs vous ont forcé à acheter, la «everything shower» est censée être un moment de détente, de «déconnexion», où on prend du temps pour soi, blablabla. Sauf que les influenceurs qui vantent les mérites de cette «everything shower» le font avec leur téléphone à la main, histoire de documenter chaque seconde de ce moment «déconnecté».

Outre la notion un peu altérée de la «déconnexion», la tendance actuelle (vue par le GIEC j'entends, pas par les influenceurs) est plutôt aux économies d'eau. Mais après tout who cares de l'avenir de la planète quand on peut avoir une peau trop trop douce qui sent trop trop bon la mangue de synthèse?

«Arrête de me parler de ces gens en fait, je les déteste» Ma collègue Mélissa, quand je lui dis sur quel sujet énervant je bosse aujourd'hui.

Attention, il n'est pas pour autant question de se priver de tout. Mais de là à s’envoyer une douche plus longue qu'un Lausanne-Berlin en wagon-couchettes...

(Si vous croisez des ratons laveurs sous votre douche, c'est qu'il est temps d'en prendre une 👇🏽)

Et puis bon, hein, c’est pas comme si c’était nouveau de passer des heures à la salle de bain. Plus jeune, on a tous un jour trouvé ça marrant de se tartiner avec la mousse à raser de papa, l'huile fabuleuse de maman ou le masque anti-acné des frangins dans la salle de bain, jusqu'à s'en faire chasser à coups de brosse à cheveux.

Non, ces influenceurs n’ont rien lancé de nouveau avec leur «everything shower». Preuve, encore une fois, qu’on a pas besoin d’inventer l’eau tiède pour faire du clic.

