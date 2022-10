Gros bug pour Instagram après une mise à jour

«Nous avons corrigé un problème à cause duquel certaines personnes sous iOS avaient des difficultés à accéder à Instagram. La correction devrait maintenant être en place pour les personnes dont les mises à jour automatiques d'iOS sont activées. Si ce n'est pas le cas, allez sur l'App Store et mettez à jour manuellement. Merci pour votre patience et désolé pour la gêne occasionnée.»

Instagram sur son compte Twitter