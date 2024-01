Le 15 janvier 2024 est-il vraiment le jour le plus triste de l'année? Image: Shutterstock

Blue Monday: ce qu'il y a de vrai dans le jour le plus triste de l'année

Le Blue Monday est censé être le jour le plus triste de l'année. Oui, en janvier, le moral de beaucoup est au plus bas - mais il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence du Blue Monday. Comment le mythe est-il né?

Quelle est l'origine du Blue Monday?

Le psychologue britannique Cliff Arnall est l'inventeur de ce que l'on appelle le Blue Monday. En anglais, Blue a plusieurs significations: d'une part, il représente la couleur bleue, mais d'autre part, il désigne également l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on est triste ou déprimé, le blues.

En 2005, Arnall a établi la formule décisive pour le Blue Monday - elle permet soi-disant de calculer le jour le plus triste de l'année («the most miserable day of the year»). Selon ses calculs, ce jour tombe chaque année le troisième lundi de janvier – cette année, il s'agit du 15 janvier 2024.

Quelle est la formule du Blue Monday?

A première vue, ça a l'air assez scientifique.

Mais si l'on regarde de plus près ce que signifient les différentes lettres, la magie disparaît rapidement:

W signifie Weather: météo

D comme Debt, c'est-à-dire dettes

d représente le salaire de janvier, qui est déduit de la dette

T est le temps qui s'est écoulé depuis Noël

Q représente les bonnes résolutions que nous ne tenons déjà plus.

M désigne le niveau de motivation

Nₐ est le besoin de redevenir actif

Si vous n'avez que des points d'interrogation dans la tête, ne vous inquiétez pas. Ces variables sont choisies de manière si arbitraire que les cheveux de tous les mathématiciens se dresseront probablement sur leur tête. Arnall ne fournit pas d'autres explications sur la formule et ne mentionne pas non plus les unités de mesure. Sans elles, il est donc difficile de calculer quoi que ce soit.

Les scientifiques sont unanimes: cette formule est un non-sens pseudo-scientifique.

Le Blue Monday, qu'une astuce marketing?

L'histoire qui se cache derrière ce calcul n'arrange pas les choses: la formule du Blue Monday a été publiée pour la première fois dans un communiqué de presse d'une entreprise de voyage. On pourrait alors presque supposer que le Blue Monday n'est qu'un stratagème de relations publiques pour inciter les gens à partir en voyage...

En effet, jusqu'à aujourd'hui, des agences de voyage – ou des cliniques de psychothérapie – font encore de la publicité avec le Blue Monday. Selon la devise: «Tu ne te sens pas bien? C'est normal, mais va donc faire un voyage au chaud». Ou: «Allez dans une clinique et occupez-vous de vos problèmes mentaux».

Cliff Arnall a même admis entre-temps que la formule n'avait aucune signification. Mais il y a plus curieux encore: en 2018, le psychologue s'est excusé d'avoir donné à cette journée une signification aussi négative. Ce n'était pas son intention - il voulait plutôt encourager les gens à «devenir actifs et à faire des choix de vie courageux».

Et quelle est la meilleure façon de se débarrasser de ces associations négatives? Avec une nouvelle campagne pour leurs voyages, ont pensé Arnall et les agences Virgin Atlantic et Virgin Holidays. En 2018, elles ont lancé une campagne publicitaire avec le message suivant: «Profitez du début de la nouvelle année pour réserver vos prochaines vacances».

N'y a-t-il pas quand même du vrai dans le Blue Monday?

Même si le Blue Monday n'est pas scientifiquement prouvé, de nombreuses personnes sont effectivement de moins bonne humeur en janvier qu'au printemps ou en été par exemple. Le blues hivernal prend une nouvelle tournure après Noël et le Nouvel An.

C'est surtout dû à l'obscurité. Lorsqu'il n'y a pas vraiment de lumière dehors toute la journée et que l'on passe la plupart du temps à l'intérieur, le corps sécrète de la mélatonine, l'hormone du sommeil qui provoque la fatigue, même pendant la journée. C'est pourquoi, pendant les mois d'hiver, de nombreuses personnes se sentent peu motivées et fatiguées.

Que peut-on faire contre le blues hivernal?

Même si vous n'en avez pas envie, l'exercice physique en plein air est le meilleur remède contre la fatigue persistante en hiver. Une promenade peut vous donner un vrai coup de pouce pour vous motiver.

En outre, entretenir ses contacts sociaux peut aider: rencontrez vos amis après le travail au lieu de rester seul(e) à la maison chaque soir.

Si cela n'aide pas et que vous souffrez intensément de ces symptômes pendant une période prolongée, vous devriez absolument demander un avis médical, car il est possible que vous n'ayez pas seulement un blues hivernal, mais une dépression saisonnière.